Масована атака "Шахедів" на Дніпро: під ударом опинились кілька районів області

Повітряна тривога у Дніпрі пролунала приблизно о 14:30 у зв'язку із загрозою ударних БпЛА. Місто було атаковане десятками "шахедів" з декількох напрямків, повідомили у Дніпропетровській ОВА.

Під загрозою були обидва береги. Безпілотники заходили хвилями, усього таких хвиль було три. Протягом майже чотирьох годин у місті лунали потужні вибухи, безпілотники летіли низько і йшли на удар.

Т.в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко повідомив, що вся область знаходиться під масованою атакою БпЛА: "Дніпропетровщина під атакою безпілотників. Гучно. Наслідки з'ясовуємо. Перебувайте у безпечному місці".

О 18:30 Гайваненко розповів про наслідки атаки.

"Гучно було у Дніпрі. Внаслідок ворожої атаки побиті вікна в двох багатоповерхівках", — розповів очільник області.

Протягом дня агресор гатив по Нікопольщині артилерією та FPV-дронами. Цілив по Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадах. Пошкоджені 2 приватні будинки.

По Юр’ївській громаді Павлоградського району російська армія била безпілотниками. Постраждав 33-річний чоловік. Він госпіталізований у важкому стані. Понівечена інфраструктура.

Атакував противник і Покровську громаду, що на Синельниківщині. Застосував КАБи. На жаль, загинула 85-річна жінка. Співчуття рідним та близьким. Виникла пожежа. Пошкоджені з десяток приватних будинків, магазин, авто, газогін та лінія електропередач.

За інформацією ПвК, захисники неба збили в регіоні 11 БпЛА.

А у ніч на 20 листопада українські безпілотники знову атакували Рязанський нафтопереробний завод — один із найбільших у Росії. Перші повідомлення про вибухи пролунали після 02:00.