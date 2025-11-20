Рязанський НПЗ під атакою українських БПЛА: на заводі прогриміли вибухи і пожежа (відео)

У ніч на 20 листопада українські безпілотники знову атакували Рязанський нафтопереробний завод — один із найбільших у Росії. Перші повідомлення про вибухи пролунали після 02:00: місцеві жителі відмічали гуркіт у різних районах міста і появу загоряння на території промислової зони.

Один із найбільших нафтопереробних майданчиків Росії знову став ціллю безпілотників. Канал Astra з посиланням на очевидців повідомив про серію вибухів у місті та прилеглих районах після другої години ночі.

Вибухи в Рязані 20 листопада

Удар по Рязанському НПЗ 20 листопада

Офіційного підтвердження того, що метою атак став саме Рязанський НПЗ, влада не дала, проте губернатор регіону Павло Малков заявив, що російські засоби ППО і РЕБ "знищили кілька БПЛА", а пожежа на одному з підприємств виникла "через падіння уламків".

"Сьогодні вночі засобами ППО і РЕБ над територією Рязанської області знищено БПЛА. Через падіння уламків сталося загоряння на території одного підприємства. Падіння уламків сталося в декількох районах Рязані. Постраждалих і серйозних пошкоджень цивільної інфраструктури немає", — написав Малков у соцмережах.

Відео дня

Удар по російських НПЗ

Рязанський НПЗ останніми місяцями регулярно піддається атакам українських дронів. Останні удари було завдано 15 листопада і 23 жовтня.

"Від початку 2025 року це щонайменше 8-ма атака на Рязанський НПЗ, підрахувала ASTRA на основі власних ексклюзивних даних, OSINT-аналізів і заяв російської та української влади", — зазначили ведучі каналу.

Завод розташований приблизно за 470 км від кордону з Україною і є ключовим об'єктом російської нафтопереробної галузі. У 2024 році підприємство переробило близько 13,1 млн тонн нафти (близько 262 тис. барелів на добу), що становить близько 5% всієї переробки у РФ.

Завод належить "Роснефти" і включає чотири установки первинної переробки, а також комплекси вакуумного гідроочищення, крекінгу, каталітичного риформінгу та інше високотехнологічне обладнання. Крім того, Рязанський НПЗ є головним постачальником моторного палива для регіонів Центральної Росії і району Москви.

Раніше повідомлялося, що Рязанський нафтопереробний завод "Роснефти" призупинив переробку сирої нафти після атаки БПЛА в ніч на 15 листопада. За інформацією агентства Reuters, відвантаження нафтопродуктів не планується щонайменше до 1 грудня.