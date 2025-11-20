Рязанский НПЗ под атакой украинских БПЛА: на заводе прогремели взрывы и пожар (видео)
В ночь на 20 ноября украинские беспилотники вновь атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод — один из крупнейших в России. Первые сообщения о взрывах прозвучали после 02:00: местные жители отмечали грохот в разных районах города и появление возгорания на территории промышленной зоны.
Одна из крупнейших нефтеперерабатывающих площадок России вновь стала целью беспилотников. Канал Astra со ссылкой на очевидцев сообщил о серии взрывов в городе и прилегающих районах после двух часов ночи.
Официального подтверждения того, что целью атак стал именно Рязанский НПЗ, власти не дали, однако губернатор региона Павел Малков заявил, что российские средства ПВО и РЭБ "уничтожили несколько БПЛА", а пожар на одном из предприятий возник "из-за падения обломков".
"Сегодня ночью средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанской области уничтожены БПЛА. Из-за падения обломков произошло возгорание на территории одного предприятия. Падение обломков произошло в нескольких районах Рязани. Пострадавших и серьезных повреждений гражданской инфраструктуры нет", — написал Малков в соцсетях.
Удар по российским НПЗ
Рязанский НПЗ в последние месяцы регулярно подвергается атакам украинских дронов. Последние удары были нанесены 15 ноября и 23 октября.
"С начала 2025 года это как минимум 8-ая атака на Рязанский НПЗ, подсчитала ASTRA на основе собственных эксклюзивных данных, OSINT-анализов и заявлений российских и украинских властей", — отметили ведущие канала.
Завод расположен примерно в 470 км от границы с Украиной и является ключевым объектом российской нефтеперерабатывающей отрасли. В 2024 году предприятие переработало около 13,1 млн тонн нефти (порядка 262 тыс. баррелей в сутки), что составляет около 5% всей переработки в РФ.
Завод принадлежит "Роснефти" и включает четыре установки первичной переработки, а также комплексы вакуумной гидроочистки, крекинга, каталитического риформинга и другое высокотехнологичное оборудование. Кроме того, Рязанский НПЗ является главным поставщиком моторного топлива для регионов Центральной России и района Москвы.
Ранее сообщалось, что Рязанский нефтеперерабатывающий завод "Роснефти" приостановил переработку сырой нефти после атаки БПЛА в ночь на 15 ноября. По информации агентства Reuters, отгрузка нефтепродуктов не планируется по меньшей мере до 1 декабря.