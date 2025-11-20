Рязанский НПЗ под атакой украинских БПЛА: на заводе прогремели взрывы и пожар (видео)

В ночь на 20 ноября украинские беспилотники вновь атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод — один из крупнейших в России. Первые сообщения о взрывах прозвучали после 02:00: местные жители отмечали грохот в разных районах города и появление возгорания на территории промышленной зоны.

Одна из крупнейших нефтеперерабатывающих площадок России вновь стала целью беспилотников. Канал Astra со ссылкой на очевидцев сообщил о серии взрывов в городе и прилегающих районах после двух часов ночи.

Взрывы в Рязани 20 ноября

Удар по Рязанскому НПЗ 20 ноября

Официального подтверждения того, что целью атак стал именно Рязанский НПЗ, власти не дали, однако губернатор региона Павел Малков заявил, что российские средства ПВО и РЭБ "уничтожили несколько БПЛА", а пожар на одном из предприятий возник "из-за падения обломков".

"Сегодня ночью средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанской области уничтожены БПЛА. Из-за падения обломков произошло возгорание на территории одного предприятия. Падение обломков произошло в нескольких районах Рязани. Пострадавших и серьезных повреждений гражданской инфраструктуры нет", — написал Малков в соцсетях.

Удар по российским НПЗ

Рязанский НПЗ в последние месяцы регулярно подвергается атакам украинских дронов. Последние удары были нанесены 15 ноября и 23 октября.

"С начала 2025 года это как минимум 8-ая атака на Рязанский НПЗ, подсчитала ASTRA на основе собственных эксклюзивных данных, OSINT-анализов и заявлений российских и украинских властей", — отметили ведущие канала.

Завод расположен примерно в 470 км от границы с Украиной и является ключевым объектом российской нефтеперерабатывающей отрасли. В 2024 году предприятие переработало около 13,1 млн тонн нефти (порядка 262 тыс. баррелей в сутки), что составляет около 5% всей переработки в РФ.

Завод принадлежит "Роснефти" и включает четыре установки первичной переработки, а также комплексы вакуумной гидроочистки, крекинга, каталитического риформинга и другое высокотехнологичное оборудование. Кроме того, Рязанский НПЗ является главным поставщиком моторного топлива для регионов Центральной России и района Москвы.

Ранее сообщалось, что Рязанский нефтеперерабатывающий завод "Роснефти" приостановил переработку сырой нефти после атаки БПЛА в ночь на 15 ноября. По информации агентства Reuters, отгрузка нефтепродуктов не планируется по меньшей мере до 1 декабря.