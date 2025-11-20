Массированная атака "Шахедов" на Днепр: под ударом оказались несколько районов области

Под угрозой были оба берега. Беспилотники заходили волнами, всего таких волн было три.

Воздушная тревога в Днепре прозвучала около 14:30 в связи с угрозой ударных БПЛА. Город был атакован десятками "шахедов" с нескольких направлений, сообщили в Днепропетровской ОГА.

Под угрозой были оба берега. Беспилотники заходили волнами, всего таких волн было три. В течение почти четырех часов в городе раздавались мощные взрывы, беспилотники летели низко и шли на удар.

Врио начальника Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко сообщил, что вся область находится под массированной атакой БПЛА: "Днепропетровщина под атакой беспилотников. Громко. Последствия выясняем. Находитесь в безопасном месте".

В 18:30 Гайваненко рассказал о последствиях атаки.

"Громко было в Днепре. В результате вражеской атаки побиты окна в двух многоэтажках", — рассказал глава области.

В течение дня агрессор бил по Никопольщине артиллерией и FPV-дронами. Целился по Никополю, Марганецкой и Мировской громадах. Повреждены 2 частных дома.

По Юрьевской громаде Павлоградского района российская армия била беспилотниками. Пострадал 33-летний мужчина. Он госпитализирован в тяжелом состоянии. Изуродована инфраструктура.

Атаковал противник и Покровскую громаду, что на Синельниковщине. Применил КАБы. К сожалению, погибла 85-летняя женщина. Соболезнования родным и близким. Возник пожар. Повреждены с десяток частных домов, магазин, авто, газопровод и линия электропередач.

По информации ПвК, защитники неба сбили в регионе 11 БпЛА.

Напомним, Фокус сообщал о ситуации в Тернополе, который был атакован российскими ракетами и дронами утром 19 ноября.

А в ночь на 20 ноября украинские беспилотники снова атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод — один из крупнейших в России. Первые сообщения о взрывах прозвучали после 02:00.