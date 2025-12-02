Путіну доповіли про "захоплення" Покровська та Вовчанська: що кажуть в Україні (карти)

У неділю, 30 листопада, президент РФ Володимир Путін отримав доповіді від своїх генералів про успіхи російської армії на фронті і нібито захоплення міст Покровськ на Донеччині та Вовчанськ у Харківській області.

Начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов з іншими командувачами доповіли Путіну, що ЗС РФ "установили контроль над кількома великими населеними пунктами", а також про те, що російська армія нібито має ініціативу "по всій лінії бойового зіткнення". Про це 1 грудня заявив речник глави Кремля Дмитро Пєсков, цитує російське медіа "ТАСС".

"Захоплення" населених пунктів у Харківській області

Герасимов зокрема оголосив Путіну, що у листопаді під контроль ЗС РФ нібито перейшли три населених пункти у Харківській області.

Глава Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко спростував заяви росіян. За його словами, частина Вовчанська перебуває під контролем Сил оборони України, також ворог не захопив Купʼянськ у Харківській області, про що оголошував раніше.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з президентом Франції Емманюелем Макроном 1 грудня також заявляв про те, що ЗС РФ не захопили Куп'янськ: ЗСУ "майже зачистили" місто від росіян. Також український лідер повідомляв, що станом на 1 грудня у Покровську точаться "складні бої".

Водночас дані DeepState свідчать про те, що Вовчанськ не перебуває під контролем ЗС РФ.

Скриншот мапи DeepState | ситуація у Вовчанську

Напередодні, 30 листопада, у 16-му армійському корпусі ЗСУ повідомляли, що українським військовим вдалося обірвати спробу росіян підняти свій прапор над однією з будівель у Вовчанську. Підрозділи знищили солдатів ЗС РФ, які намагалися "видати бажане за дійсність".

"В зруйнованому Вовчанську тривають важкі бої. Воїни 57-ї окремої мотопіхотної бригади 16 армійського корпусу контролюють ситуацію, утримують позиції та дають гідну відсіч окупантам, знищуючи їх живу силу та техніку", — заявили у 16-му армійському корпусі.

"Захоплення" населених пунктів у Донецькій області: що кажуть військові

Генштаб ЗСУ наразі не коментував дані росіян про нібито захоплення Покровська.

Битва за Покровськ та Мирноград станом на 1 грудня триває, повідомили аналітики DeepState. Водночас ворог має певні успіхи на цій ділянці фронту.

"Противник продовжує розпорошуватися по Покровську та його околицях, намагаючись встановити фізичний контроль в районі", — йдеться у повідомленні.

Найбільше сил ворога наразі фіксують у центральній та північній частині Покровська, зауважили аналітики. Водночас Сили оборони здійснюють спроби зачищати окремі райони міста.

Скриншот DeepState | ситуація у Покровську

Вороже Міноборони заявило також про захоплення населених пунктів у Донецькій області, зокрема Клинового. Однак в 11-му армійському корпусі ЗСУ прокоментували ці дані, назвавши "фейковими".

"Заява про нібито "захоплення Клинового" не відповідає дійсності. За логікою російської заяви, їхні підрозділи мали б "просунутися", по дорозі захопивши населений пункт Віролюбівка, чого насправді немає", — наголосили військові.

11-й армійський корпус | заява про захоплення Клинового є фейковою

Окрім нібито захоплення Покровська та Вовчанська, Путіну доповіли про нібито початок операції з захоплення Гуляйполя Запорізької області. Також Герасимов повідомляв що штурмові підрозділи угруповання "Захід" увійшли в Красний Лиман Луганської області. Ці заяви росіян наразі не коментували в Україні.

Нагадаємо, 1 грудня росЗМІ процитували заяву Путіна, який оголосив про наміри створити "зону безпеки" вздовж кордону України.

Також 1 грудня боєць 24-ї ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов повідомив, що ЗС РФ закріплюються у Новопавлівці, пояснивши, чому не вдалося вибити росіян.