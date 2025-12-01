Ми майже вичистили всіх з міста: Зеленський розповів про ситуацію в Куп'янську

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що українські військові майже повністю зачистили Куп'янськ від російських окупантів.

За його словами, наступальна операція в Куп'янську є ще однією операцією, де росіяни не змогли досягти успіху. Про це Зеленський сказав на пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном.

При цьому глава держави визнав, що росіяни проводять наступальні дії на низці напрямків.

"Безумовно точаться складні бої в самому Покровську і на інших напрямках, наприклад, більше успіху у наших хлопців на Куп'янському напрямку. Хоча Росія каже, що вона захопила Куп'янськ, а ми, якщо чесно, майже всіх вичистили з цього міста", — заявив Зеленський.

Ситуація в Куп'янську

Нагадаємо, 20 листопада начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов доповів Путіну про повну окупацію Куп'янська. Сам Путін натомість заявив, що нібито ЗС РФ заблокували 15 батальйонів ЗСУ під Куп'янському.

Відео дня

У Генштабі ЗСУ спростували цю інформацію. Там зазначили, що у самому Куп'янську та на його околицях тривають контрдиверсійні заходи та спеціальні дії з пошуку і знищення ДРГ противника, які інфільтрувалися до міста.

Військовий оглядач Богдан Мірошников пояснив, що бойові дії продовжуються у трьох частинах міста: центральній, південно-західній та північно-західній. У місті напружена ситуація — есятки позицій переходили із рук в руки від однієї сторони до іншої по кілька разів.

27 листопада Віктор Трегубов, речник речник Угруповання об'єднаних сил, заявив, що Силам оборони вдалося відрізати ворога від постачання. Паралельно з тим російські підрозділи, які зайшли у місто, заблокували у північних його районах.

Нагадаємо, російські окупаційні війська в листопаді 2025-го року змогли захопити вдвічі більше української території, ніж у вересні 2025-го року.