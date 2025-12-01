Ми майже вичистили всіх з міста: Зеленський розповів про ситуацію в Куп'янську
Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що українські військові майже повністю зачистили Куп'янськ від російських окупантів.
За його словами, наступальна операція в Куп'янську є ще однією операцією, де росіяни не змогли досягти успіху. Про це Зеленський сказав на пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном.
При цьому глава держави визнав, що росіяни проводять наступальні дії на низці напрямків.
"Безумовно точаться складні бої в самому Покровську і на інших напрямках, наприклад, більше успіху у наших хлопців на Куп'янському напрямку. Хоча Росія каже, що вона захопила Куп'янськ, а ми, якщо чесно, майже всіх вичистили з цього міста", — заявив Зеленський.
Ситуація в Куп'янську
Нагадаємо, 20 листопада начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов доповів Путіну про повну окупацію Куп'янська. Сам Путін натомість заявив, що нібито ЗС РФ заблокували 15 батальйонів ЗСУ під Куп'янському.
У Генштабі ЗСУ спростували цю інформацію. Там зазначили, що у самому Куп'янську та на його околицях тривають контрдиверсійні заходи та спеціальні дії з пошуку і знищення ДРГ противника, які інфільтрувалися до міста.
Військовий оглядач Богдан Мірошников пояснив, що бойові дії продовжуються у трьох частинах міста: центральній, південно-західній та північно-західній. У місті напружена ситуація — есятки позицій переходили із рук в руки від однієї сторони до іншої по кілька разів.
27 листопада Віктор Трегубов, речник речник Угруповання об'єднаних сил, заявив, що Силам оборони вдалося відрізати ворога від постачання. Паралельно з тим російські підрозділи, які зайшли у місто, заблокували у північних його районах.
Нагадаємо, російські окупаційні війська в листопаді 2025-го року змогли захопити вдвічі більше української території, ніж у вересні 2025-го року.