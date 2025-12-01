Найбільша кількість штурмів за рік: скільки росіяни окупували в листопаді 2025-го року

Російські окупаційні війська в листопаді 2025-го року змогли захопити вдвічі більше української території, ніж у вересні 2025-го року. Ворогу вдалося окупувати 505 квадратних кілометрів.

Загалом російські окупанти провели 5990 штурмових дій за один місяць. За 2025-й рік це найбільший місячний показник. Про це йдеться у звіті DeepState.

Просування в Гуляйполі

Ворог зміг просунутися в багатьох місцях. Найбільшого успіху росіяни досягли в районі Гуляйполя — 40% всіх просувань припадає на цей напрямок. Водночас на ділянку від Гуляйполя до Горіхового припадає 16% штурмових дій.

DeepState зауважує, що у жовтні 20 армійський корпус ЗСУ отримав нового якісного командувача, який зміг зупинити хаотичне продірявлення оборони українських військових. Утім у листопаді росіяни збільшили тиск в бік Гуляйполя, через що сталося багато проблем.

Відео дня

Зокрема, через самовільний відхід та хаос зафіксовано випадки дружнього вогню. Крім того, наприкінці листопаду в тилу в одній з посадок російська диверсійна група взяла в полон і розстріляла 4 пілотів дронів, зазначає DeepState.

"Станом на кінець листопада завдяки вдалій взаємодії командування ОК "Південь", 225 ОШП та решти підрозділів, вдається стабілізувати ситуацію — майже повністю зник хаос в бойових порядках, ворог суттєво загальмував в напрямку самого Гуляйполя, а також виставлено нову лінію оборони", — пише DeepState.

Ще один напрямок, де ворог зумів просунутися — Покровський. Там відбулося 32,5% всіх атак суперника. Росіяни змогли зайняти 35 кв. км у Покровську та 21,5 кв. км біля Мирнограду. Загальні 56,5 кв. км становлять лише 11% від всіх просувань.

На інших напрямках, крім Сіверська, не зафіксовано аномальних просувань. Частина просувань на напрямку Одрадне-Амбарне, біля кордону з РФ на Харківщині, відбувалася в кінці жовтня. Але через брехню, встановити це вчасно було важко, пояснили аналітики.

Динаміка окупації за 2024–2025-й роки Фото: DeepState

Нагадаємо, що 28 листопада Сили оборони півдня офіційно заявили, що повернули контроль над ситуацією у районі Гуляйполя.

Того ж дня журналістка "Громадське" Діана Буцко зазначила, що підрозділи Збройних сил Російської Федерації зуміли пробратись на околиці Гуляйполя. За її словами, заяви про "Гуляйполе врятоване" насправді передчасні.