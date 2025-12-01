Наибольшее количество штурмов за год: сколько россияне оккупировали в ноябре 2025-го года

Российские оккупационные войска в ноябре 2025-го года смогли захватить вдвое больше украинской территории, чем в сентябре 2025-го года. Врагу удалось оккупировать 505 квадратных километров.

В общем российские оккупанты провели 5990 штурмовых действий за один месяц. За 2025-й год это самый большой месячный показатель. Об этом говорится в отчете DeepState.

Продвижение в Гуляйполе

Враг смог продвинуться во многих местах. Наибольшего успеха россияне достигли в районе Гуляйполя — 40% всех продвижений приходится на это направление. При этом на участок от Гуляйполя до Орехового приходится 16% штурмовых действий.

DeepState отмечает, что в октябре 20 армейский корпус ВСУ получил нового качественного командующего, который смог остановить хаотичное просветление обороны украинских военных. Впрочем, в ноябре россияне увеличили давление в сторону Гуляйполя, из-за чего произошло много проблем.

В частности, из-за самовольного отхода и хаоса зафиксированы случаи дружественного огня. Кроме того, в конце ноября в тылу в одной из посадок российская диверсионная группа взяла в плен и расстреляла 4 пилотов дронов, отмечает DeepState.

"По состоянию на конец ноября благодаря удачному взаимодействию командования ОК "Юг", 225 ОШП и остальных подразделений, удается стабилизировать ситуацию — почти полностью исчез хаос в боевых порядках, враг существенно затормозил в направлении самого Гуляйполя, а также выставлена новая линия обороны", — пишет DeepState.

Еще одно направление, где враг сумел продвинуться — Покровское. Там произошло 32,5% всех атак соперника. Россияне смогли занять 35 кв км в Покровске и 21,5 кв км у Мирнограда. Общие 56,5 кв км составляют лишь 11% от всех продвижений.

На других направлениях, кроме Северска, не зафиксировано аномальных продвижений. Часть продвижений на направлении Отрадное-Амбарное, у границы с РФ на Харьковщине, происходила в конце октября. Но из-за лжи, установить это вовремя было трудно, объяснили аналитики.

Динамика оккупации за 2024-2025-й годы Фото: DeepState

Напомним, что 28 ноября Силы обороны юга официально заявили, что вернули контроль над ситуацией в районе Гуляйполя.

В тот же день журналистка "Громадське" Диана Буцко отметила, что подразделения Вооруженных сил Российской Федерации сумели пробраться на окраины Гуляйполя. По ее словам, заявления о "Гуляйполе спасенное" на самом деле преждевременны.