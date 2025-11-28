"Мы сорвали планы противника": бойцы ВСУ остановили наступление вблизи Гуляйполя (видео)

В Силах обороны Юга Украины заявили, что вернули контроль над ситуацией в районе Гуляйполя. В 33 отдельном штурмовом полку Сухопутных войск отметили, что их бойцы воевали на полосе в более чем 20 километров, за которую держалось все Запорожское направление, и ликвидировали угрозы даже там, где это казалось невозможным.

Фронт в районе Гуляйполя стабилизирован, наступление ВС РФ удалось сдержать. Этот результат был достигнут благодаря работе 33 отдельного штурмового полка и других смежных штурмовых и механизированных подразделений. Об этом 28 ноября заявили в Силах обороны Юга.

В 33 отдельном штурмовом полку объяснили, что лобовое и фланговое давление ВС РФ на участке вблизи Гуляйполя сдерживала 102 ОБр ТрО, но ситуация ежеминутно ухудшалась. Тогда командование решило перебросить в опасную зону 33 ОШП, чтобы сорвать вражеские планы и не допустить прорыва.

"Так мы — 33 ОШП — зашли туда, где другие уже держались на пределе возможностей. В условиях постоянных обстрелов, работы авиации и попыток врага развить успех наши штурмовики взяли на себя ответственность в полосе длиной более 20 км. Это были не просто позиции — это была линия, за которую держался весь участок фронта Запорожского направления", — подчеркнула пресс-служба.

Бойцы проводили решительные штурмы и точные контратаки, уничтожая оккупантов, которые рассчитывали на прорыв. Со временем подошла подмога от смежных штурмовых и механизированных подразделений.

"Вместе наши штурмовые группы действовали хладнокровно и четко, ликвидируя угрозы там, где, казалось, удержаться невозможно. Каждый метр земли мы боролись упорством и решительностью. Враг продвигался силами многочисленных атак, но каждый раз встречал нашу ярость, наше мастерство и железную выдержку", — описали в полку.

В результате украинские силы не просто сдержали наступление ВС РФ, а "сорвали планы противника" и вернули ситуацию под свой контроль. Фронт стабилизировали, а продвижение оккупантов остановили.

Напомним, аналитики проекта DeepState сообщили, что ВС РФ могли полностью оккупировать Гуляйполе из-за хаоса на украинских позициях. По их данным, были даже случаи "дружественного огня", а две роты самовольно решили отходить. Днем 27 ноября оккупанты резко продвинулись на 1,5 км.

Сестра одного из защитников рассказала "BBC Украина", что бойцы 77 батальона 102 бригады в районе Гуляйполя оказались без еды, воды и медицинской помощи. Позиции были окружены с трех сторон, а связь с командованием исчезла.