"Ми зірвали плани противника": бійці ЗСУ зупинили наступ поблизу Гуляйполя (відео)

У Силах оборони Півдня України заявили, що повернули контроль над ситуацією у районі Гуляйполя. У 33 окремому штурмовому полку Сухопутних військ зазначили, що їхні бійці воювали на смузі у понад 20 кілометрів, за яку тримався увесь Запорізький напрямок, і ліквідували загрози навіть там, де це здавалося неможливим.

Фронт в районі Гуляйполя стабілізований, наступ ЗС РФ вдалося стримати. Цей результат був досягнутий завдяки роботі 33 окремого штурмового полку та інших суміжних штурмових та механізованих підрозділів. Про це 28 листопада заявили у Силах оборони Півдня.

У 33 окремому штурмовому полку пояснили, що лобовий і фланговий тиск ЗС РФ на ділянці поблизу Гуляйполя стримувала 102 ОБр ТрО, але ситуація щохвилини погіршувалась. Тоді командування вирішило перекинути у найнебезпечнішу зону 33 ОШП, щоб зірвати ворожі плани й не допустити прориву.

"Так ми — 33 ОШП — зайшли туди, де інші вже трималися на межі можливостей. В умовах постійних обстрілів, роботи авіації та спроб ворога розвинути успіх наші штурмовики взяли на себе відповідальність у смузі завдовжки понад 20 км. Це були не просто позиції — це була лінія, за яку трималася вся ділянка фронту Запорізького напрямку", — підкреслила пресслужба.

Бійці проводили рішучі штурми й точні контратаки, знищуючи окупантів, які розраховували на прорив. Згодом підійшла підмога від суміжних штурмових та механізованих підрозділів.

"Разом наші штурмові групи діяли холоднокровно й чітко, ліквідовуючи загрози там, де, здавалося, втриматися неможливо. Кожен метр землі ми виборювали завзятістю та рішучістю. Ворог просувався силами численних атак, але щоразу зустрічав нашу лють, нашу майстерність і залізну витримку", — описали у полку.

В результаті українські сили не просто стримали наступ ЗС РФ, а "зірвали плани противника" та повернули ситуацію під свій контроль. Фронт стабілізували, а просування окупантів зупинили.

Нагадаємо, аналітики проєкту DeepState повідомили, що ЗС РФ могли повністю окупувати Гуляйполе через хаос на українських позиціях. За їхніми даними, траплялися навіть випадки "дружнього вогню", а дві роти самовільно вирішили відходити. Вдень 27 листопада окупанти різко просунулись на 1,5 км.

Сестра одного з захисників розповіла "BBC Україна", що бійці 77 батальйону 102 бригади в районі Гуляйполя опинилися без їжі, води та медичної допомоги. Позиції були оточені з трьох боків, а зв’язок з командуванням зник.