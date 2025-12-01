Мы почти вычистили всех из города: Зеленский рассказал о ситуации в Купянске

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что украинские военные почти полностью зачистили Купянск от российских оккупантов.

По его словам, наступательная операция в Купянске является еще одной операцией, где россияне не смогли достичь успеха. Об этом Зеленский сказал на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

При этом глава государства признал, что россияне проводят наступательные действия на ряде направлений.

"Безусловно идут сложные бои в самом Покровске и на других направлениях, например, больше успеха у наших ребят на Купянском направлении. Хотя Россия говорит, что она захватила Купянск, а мы, если честно, почти всех вычистили из этого города", — заявил Зеленский.

Ситуация в Купянске

Напомним, 20 ноября начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Путину о полной оккупации Купянска. Сам Путин взамен заявил, что якобы ВС РФ заблокировали 15 батальонов ВСУ под Купянском.

В Генштабе ВСУ опровергли эту информацию. Там отметили, что в самом Купянске и в его окрестностях продолжаются контрдиверсионные мероприятия и специальные действия по поиску и уничтожению ДРГ противника, которые инфильтрировались в город.

Военный обозреватель Богдан Мирошников объяснил, что боевые действия продолжаются в трех частях города: центральной, юго-западной и северо-западной. В городе напряженная ситуация — десятки позиций переходили из рук в руки от одной стороны к другой по несколько раз.

27 ноября Виктор Трегубов, спикер спикер Группировки объединенных сил, заявил, что Силам обороны удалось отрезать врага от снабжения. Параллельно с тем российские подразделения, которые зашли в город, заблокировали в северных его районах.

Напомним, российские оккупационные войска в ноябре 2025-го года смогли захватить вдвое больше украинской территории, чем в сентябре 2025-го года.