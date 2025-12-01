ЗС РФ закріплюються у Новопавлівці: чому не вдалось вибити росіян, — боєць (карта)

Підрозділи Збройних сил Російської Федерації провели другий механізований штурм Новопавлівки і їх поки не змогли вибити повністю, розповів український військовий. На карті бойових дій помітно сіру зону, яка тягнеться від Дачного й охоплює південно-східні околиці населеного пункту.

Російська піхота залишилась у Новопавлівці та ховається у підвалах, написав у Telegram-каналі "Говорять Снайпер" боєць24-ї ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов з позивним "Осман". Зі слів бійця, солдати ЗС РФ закріплюються, бо їх важче знешкодити через переховування у підвалах.

Допис Бунятова з'явився вдень 1 грудня. З'ясувалось, що ідеться про другий механізований штурм, після якого не вдалось знешкодити усіх російських солдатів, які заскочили у Новопавлівку.

Наступ РФ - що відбувається у Новопавлівці 1 грудня Фото: Скриншот

Наступ РФ — що відбувається у Новопавлівці

На карті проєкту DeepState останні зміни у Новопавлівці позначені 27 листопада 2025 року. Згідно з даними аналітиків, лінія фронту посунулась на 400 м східніше села Дачне. Крім того, 24 листопада з'явилась нова сіра зона — ривок ЗС РФ на 5,6 км до східних околиць селища. Площа території, на якій зафіксували росіян, — близько 3 кв. м (загальна площа Новопавлівки — близько 15 кв. м).

Наступ РФ - лінія боїв у Новопавлівці 1 грудня, карта DeepState Фото: Скриншот

Зранку 1 грудня Генштаб ЗСУ повідомив про ситуацію на Покровському напрямку, до якого відносять Новопавлівку. Згідно з даними командування, на вказаній 100-кілометровій ділянці протягом минулої доби нарахували 66 російських штурмів поруч з 19 населеними пунктами. Тим часом 28 листопада начальник штурмових військ, полковник Валентин Манько розповів про деталі боїв на лінії Новопавлівка-Олександрівка-Гуляйполе: цю лінію виділили українським штурмовикам. З його слів, щоб зупинити просування РФ, довелось ввести у бій вісім бригад: спершу працювала 33 бригада, а потім ще сім (24, 253, 214, 5, 425, 210, 225).

Зазначимо, Фокус писав про прорив ЗС РФ у бік Новопавлівки. Перший прорив стався 14 листопада. Українські військові повідомили що росіяни використали туманну погоду, щоб пробратись всередину населеного пункту. З'ясувалось, що росіяни кинулись вперед на БМП, проїхали близько 5-6 км від Дачного, при цьому не підірвались на мінах і не потрапили під удар БпЛА, які не працювали у поганих погодних умовах. Противника намагались вибити з селища, але піхота встигла пробратись всередину, сховалась і тепер її важче відшукати.

19 листопада "Мучной" розповів про інші деталі прориву. З його слів, росіяни змогли проїхати Новопавлівку з півдня на північ і почались важкі бої, щоб їх звідти вибити.

Нагадуємо, 28 листопада медіа опублікували розповідь родичів бійців 102 бригади ЗСУ, які тримають оборону на Гуляйпільському напрямку.