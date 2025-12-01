ВС РФ закрепляются в Новопавловке: почему не удалось выбить россиян, — боец (карта)

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации провели второй механизированный штурм Новопавловки и их пока не смогли выбить полностью, рассказал украинский военный. На карте боевых действий заметно серую зону, которая тянется от Дачного и охватывает юго-восточные окраины населенного пункта.

Российская пехота осталась в Новопавловке и прячется в подвалах, написал в Telegram-канале "Говорят Снайпер" боец24-й ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман". По словам бойца, солдаты ВС РФ закрепляются, потому что их труднее обезвредить из-за укрытия в подвалах.

Сообщение Бунятова появилось днем 1 декабря. Выяснилось, что речь идет о втором механизированном штурме, после которого не удалось обезвредить всех российских солдат, которые заскочили в Новопавловку.

Наступление РФ — что происходит в Новопавловке 1 декабря Фото: Скриншот

Наступление РФ — что происходит в Новопавловке

На карте проекта DeepState последние изменения в Новопавловке обозначены 27 ноября 2025 года. Согласно данным аналитиков, линия фронта сдвинулась на 400 м восточнее села Дачное. Кроме того, 24 ноября появилась новая серая зона — рывок ВС РФ на 5,6 км к восточным окраинам поселка. Площадь территории, на которой зафиксировали россиян, — около 3 кв. м (общая площадь Новопавловки — около 15 кв. м).

Наступление РФ — линия боев в Новопавловке 1 декабря, карта DeepState Фото: Скриншот

Утром 1 декабря Генштаб ВСУ сообщил о ситуации на Покровском направлении, к которому относят Новопавловку. Согласно данным командования, на указанном 100-километровом участке за прошедшие сутки насчитали 66 российских штурмов рядом с 19 населенными пунктами. Между тем 28 ноября начальник штурмовых войск, полковник Валентин Манько рассказал о деталях боев на линии Новопавловка-Александровка-Гуляйполе: эту линию выделили украинским штурмовикам. По его словам, чтобы остановить продвижение РФ, пришлось ввести в бой восемь бригад: сначала работала 33 бригада, а затем еще семь (24, 253, 214, 5, 425, 210, 225).

Отметим, Фокус писал о прорыве ВС РФ в сторону Новопавловки. Первый прорыв произошел 14 ноября. Украинские военные сообщили, что россияне использовали туманную погоду, чтобы пробраться внутрь населенного пункта. Выяснилось, что россияне бросились вперед на БМП, проехали около 5-6 км от Дачного, при этом не подорвались на минах и не попали под удар БпЛА, которые не работали в плохих погодных условиях. Противника пытались выбить из поселка, но пехота успела пробраться внутрь, спряталась и теперь ее труднее отыскать.

19 ноября "Мучной" рассказал о других деталях прорыва. По его словам, россияне смогли проехать Новопавловку с юга на север и начались тяжелые бои, чтобы их оттуда выбить.

Напоминаем, 28 ноября медиа опубликовали рассказ родственников бойцов 102 бригады ВСУ, которые держат оборону на Гуляйпольском направлении.