Путін доручив ЗС РФ створити "зону безпеки" вздовж кордону України, — росЗМІ

Президент Росії Володимир Путін оголосив про наміри створити "зону безпеки" вздовж лінії українського кордону у районі відповідальності угруповання військ "Північ".

Під цим формулюванням йдеться про "необхідність взяття під контроль" прикордонних районів трьох областей України. Про це лідер Кремля оголосив під час наради з військовими ЗС РФ 30 листопада, повідомило 1 грудня російське видання "ТАСС".

Ймовірно, Путін мав на увазі розширення контролю російської армії у прикордонних районах Харківської, Сумської та Чернігівської областей.

"Вас попросив, окрім іншого, доповісти про ситуацію, яка складається у зоні відповідальності угруповання "Північ", маючи на увазі, що перед ним поставлене завдання створити зону безпеки вздовж державного кордону", — звернувся лідер Кремля до начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова.

Окрім того, кремлівський очільник заявив про те, що нібито ініціатива по всій лінії фронту наразі належить ЗС РФ. Ситуацію, яка склалася на полі бою, Путін назвав "трагедією для українського народу". За його словами, російська армія "нарощує тиск по всій лінії фронту" у зоні так званої "СВО".

Раніше Путін говорив про "буферну" та "санітарну" зони на території України

Варто зауважити, що раніше Володимир Путін давав російській армії завдання щодо створення так званої "буферної зони" вздовж кордону Росії та України. Так, 22 травня лідер Кремля оголосив, що ЗС РФ працюють над "буферною зоною безпеки" на прикордонних ділянках.

Під час виступу у своєму виборчому штабі 17 березня 2024 року Путін говорив про плани щодо створення на території України "санітарної зони". Тоді політик зокрема заявляв про формування такої зони, яку "буде складно подолати засобам ураження, насамперед іноземного виробництва".

