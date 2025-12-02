Дошли до трассы в Покровске, проникли глубже в Мирноград: где продвинулись ВС РФ, — DeepState

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации пересекли железную дорогу в Покровске и продвинулись дальше на север, добравшись до трассы Т0504, показали аналитики на карте боевых действий. Кроме того, россияне имеют успехи в Мирнограде и на пути в Запорожье.

Российские войска оккупировали село на окраине Мирнограда и подвинули линию фронта в шести населенных пунктах, говорится в сообщении аналитиков проекта DeepState от 2 декабря. Большинство успехов противника — на Покровском направлении, но также разрослась серая зона к югу от Запорожья.

Покровское направление. Аналитики сообщили, что россияне полностью оккупировали село Казацкое (старое название — Московское), расположенное вплотную к юго-восточным окраинам Мирнограда. Кроме того, ВС РФ продвинулись севернее — рядом с Николаевкой. Ориентировочные успехи противника — 1-2 км: "карман" по линии Гнатовка-Чунишино-Лисовка-Николаевка постепенно уменьшается.

В Покровске россияне добрались до трассы Т0504, которая ведет в Мирноград. На карте видим, что на одном участке ВС РФ прорвались на 1 км на север и "растеклись" на 1,3-1,5 вдоль дороги. Позади у россиян осталась железнодорожные пути и железнодорожная станция в центре города.

В районе Доброполья у противника также есть определенные успехи, написали аналитики. В частности, речь идет о боях возле села Шахово: ВС РФ продвинулись по полям на север на 1 км.

Наступление РФ — ситуация в Мирнограде, Покровске 1 декабря, карта DeepState

Запорожское направление. Еще один отрезок фронта, на котором зафиксировали успехи РФ — это район Каменского-Степногорска. Согласно данным DeepState здесь расширилась серая зона, которая полностью покрыла Степногорск (ранее — затрагивала только окраины). Расстояние от линии боев до окраин Запорожья — около 20 км по прямой или около 23 км по трассе Е105-М18.

Наступление РФ — ситуация в Каменском, Степногорске, Запорожье 1 декабря, карта DeepState

Наступление РФ — что говорит Генштаб ВСУ

В отчете Генштаба ВСУ по состоянию на утро 2 декабря указывается, что на Покровском направлении насчитали 72 штурма ВС РФ (накануне — 66). На Ореховском направлении, к которому относят Степногорск, — ноль атак (накануне — аналогично).

Отметим, аналитики Института изучения войны отметили, что Кремль уже 120 дней подряд заявляет о якобы оккупации Покровска, но до сих пор не достиг цели. Зато активизировались доклады российского Минобороны, которое говорит о захвате и Покровска, и Мирнограда, и Купянска, и Волчанска. Возможная цель российской власти — подготовить почву для мирных переговоров, чтобы показать "успехи на земле", и для давления на США и украинцев.

Напоминаем, 2 декабря командир "Ахиллеса" Юрий Федоренко рассказал, что происходит в Волчанске, в который ВС РФ проникают под прикрытием туманов.