Захват Покровска: Путин назвал город "плацдармом для решения задач СВО"

Президент России Владимир Путин заявил, что Покровск стал стратегическим плацдармом для выполнения задач так называемой "спецоперации". Он также сообщил о готовности организовать для журналистов посещение этого города.

Как сообщают российские СМИ, Путин охарактеризовал Покровск как мощный оборонительный район Вооруженных сил Украины, который сейчас находится под полным контролем российских войск. Президент подчеркнул, что российская сторона готова провести по городу журналистов, включая представителей иностранных и украинских медиа, чтобы те могли воочию оценить ситуацию.

"Если у кого-то есть сомнения, то пожалуйста, можете посетить город Красноармейск и посмотреть кто его реально контролирует. Определенный уровень опасности есть, но наши военные корреспонденты работают. Я уверен, и на Западе есть те, кто готов объективно информировать своих читателей. Готовы провести их по всем кварталам Красноармейска. И Купянска", — отметил глава РФ.

В то же время Путин отметил, что пребывание журналистов в Покровске остается опасным, но подчеркнул, что там работают российские военные корреспонденты, и по его словам, возможность для работы имеют также западные журналисты.

Кроме того, президент РФ сообщил, что Купянск-Узловой будет полностью освобожден "через несколько дней". Он добавил, что российские войска контролируют как правобережную, так и левобережную часть Купянска.

Что о захвате Покровска и Купянска говорят в Генштабе: детали

Стоит заметить, что в этот же день в Генштабе ВСУ отмечали, что подразделения Сил обороны продолжают боевые действия на сложных участках фронта, в частности в Покровске, Волчанске и Купянске. Более того, в ведомстве отметили, что заявления российского руководства о "захвате" этих населенных пунктов не соответствуют действительности и являются очередной попыткой использовать постановочные видео с поднятием флага в пропагандистских целях.

По данным Генштаба, в Покровске украинские военные удерживают северную часть города вдоль железной дороги и продолжают поисково-штурмовые действия, нанося противнику значительные потери. Только за минувшие сутки на этом направлении было обезврежено 104 российских военных, в частности группу, которая под прикрытием тумана установила российский флаг в одном из районов города. Также продолжается организация дополнительных логистических маршрутов в районах Покровска и Мирнограда.

В Волчанске в Харьковской области ситуация остается напряженной: российские подразделения пытаются продвигаться малыми группами при поддержке ударных дронов и артиллерии. В то же время украинские силы продолжают удерживать свои позиции.

"Демонстрационные миссии россиян с триколорами означают для оккупантов только одно — они будут уничтожены Силами обороны Украины", — пояснили в ведомстве.

До этого, аналитики DeepState писали, что ВС РФ пересекли железную дорогу в Покровске и продвинулись дальше на север, добравшись до трассы Т0504, показали аналитики на карте боевых действий. Кроме того, россияне имеют успехи в Мирнограде и на пути в Запорожье.

Также Фокус писал, что в американском Институте изучения войны оценили заявление Кремля о захвате Покровскав Донецкой области, как преждевременное.