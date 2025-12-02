"Миссии россиян означают только одно": в Генштабе ответили Кремлю по Волчанску и Покровску

В России заявили, что Покровск в Донецкой области и Волчанск в Харьковской области якобы захвачены ВС РФ. В Генеральном штабе ВСУ ответили, что оборонительные операции продолжаются, а демонстрационные миссии с флагами ведут лишь к одному финалу.

Украинские подразделения продолжают держать оборону на сложных участках фронта, в частности в Покровске, Волчанске, Купянске. Об этом 2 декабря заявила пресс-служба Генштаба.

"Бравурные заявления руководства страны-агрессора о "захвате" этих населенных пунктов армией РФ не соответствуют действительности. Речь идет лишь об очередной попытке Кремля использовать снятый на видео "флаговтик" с пропагандистской целью для воздействия на участников международных переговоров", — подчеркнуло командование.

В Покровске Силы обороны удерживают северную часть города по линии железной дороги. Там продолжаются поисково-штурмовые действия с целью уничтожения ячеек оккупантов, и ВС РФ несут потери. Только за минувшие сутки на этом направлении "обезвредили" 104 российских бойца.

"Так, наши подразделения уже зачистили группу, которая под прикрытием тумана подняла российский триколор в одном из районов города", — отметили в Генштабе.

Украинские силы организуют дополнительные логистические пути в районах Покровска и Мирнограда, чтобы защитники получали все необходимое на позициях.

Ситуацию в Волчанске военное руководство описало как напряженную. Там оккупанты пытаются продвинуться в пределах города, применяя малые пехотные группы, ударные дроны и артиллерию. Однако защитники держат оборону и удерживают контроль над позициями.

"Демонстрационные миссии россиян с триколорами означают для оккупантов только одно — они будут уничтожены Силами обороны Украины", — добавило командование.

Напомним, 1 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину доложили о "захвате" Покровска и Волчанска. В украинском Центре противодействия дезинформации эту информацию опровергли.

Аналитики ISW не нашли доказательств этому заявлению. Они отметили, что российские оккупанты действуют в Покровске уже более 120 дней, но город не контролируют.

По данным DeepState, ВС РФ добрались до трассы Т0504 в Покровске. Железнодорожный путь и железнодорожная станция остались позади оккупантов после их прорыва на один километр.