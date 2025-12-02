"Місії росіян означають лише одне": у Генштабі відповіли Кремлю щодо Вовчанська і Покровська

У Росії заявили, що Покровськ у Донецькій області та Вовчанськ у Харківській області нібито захоплені ЗС РФ. У Генеральному штабі ЗСУ відповіли, що оборонні операції тривають, а демонстраційні місії з прапорами ведуть лише одного фіналу.

Українські підрозділи продовжують тримати оборону на складних ділянках фронту, зокрема у Покровську, Вовчанську, Куп’янську. Про це 2 грудня заявила пресслужба Генштабу.

"Бравурні заяви керівництва країни-агресора про "захоплення" цих населених пунктів армією РФ не відповідають дійсності. Ідеться лише про чергову спробу Кремля використати знятий на відео "флаговтик" з пропагандистською метою для впливу на учасників міжнародних переговорів", — підкреслило командування.

У Покровську Сили оборони утримують північну частину міста по лінії залізниці. Там тривають пошуково-штурмові дії з метою знищення осередків окупантів, і ЗС РФ зазнають втрат. Лише за минулу добу на цьому напрямку "знешкодили" 104 російських бійця.

"Так, наші підрозділи вже зачистили групу, яка під прикриттям туману підняла російський триколор в одному з районів міста", — зауважили у Генштабі.

Українські сили організовують додаткові логістичні шляхи в районах Покровська та Мирнограда, щоб захисники отримували усе необхідне на позиціях.

Ситуацію у Вовчанську військове керівництво описало як напружену. Там окупанти намагаються просунутись в межах міста, застосовуючи малі піхотні групи, ударні дрони й артилерію. Однак захисники тримають оборону й утримують контроль над позиціями.

"Демонстраційні місії росіян із триколорами означають для окупантів лише одне – вони будуть знищені Силами оборони України", — додало командування.

Нагадаємо, 1 грудня прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Володимиру Путіну доповіли про "захоплення" Покровська та Вовчанська. В українському Центрі протидії дезінформації цю інформацію спростували.

Аналітики ISW не знайшли доказів цій заяві. Вони зауважили, що російські окупанти діють у Покровську вже понад 120 днів, але місто не контролюють.

За даними DeepState, ЗС РФ дістались до траси Т0504 у Покровську. Залізнична колія та залізнична станція залишилися позаду окупантів після їхнього прориву на один кілометр.