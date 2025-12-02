"Мы готовы прямо сейчас": Путин объяснил, что может стать первопричиной войны с Европой (видео)

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова к военному конфликту с Европой, хотя официально не планирует его развязывать. Более того, он сравнил возможную эскалацию с войной против Украины, намекнув на серьезные последствия для европейских стран.

Как передают российские СМИ, глава Кремля отметил, что Россия не намерена нападать на европейские государства, однако, по его словам, готова отреагировать "немедленно", если Европа выступит с агрессивными действиями. Кроме этого, он отметил, что никаких сомнений в способности России к военным действиям быть не может.

Также, по словам президента РФ, в случае конфликта с Европой события будут разворачиваться "очень быстро", отметив, что действия против Украины отличаются от потенциального противостояния с европейскими странами. По его мнению, против Украины Россия якобы действует "хирургически", тогда как с Европой последствия могут быть значительно серьезнее, и могут возникнуть ситуации, когда "не с кем будет договариваться".

Кроме того, Путин обвинил западные государства в срыве мирных переговоров. Он заявил, что Европа и другие страны якобы не заинтересованы в мирном урегулировании и препятствовали работе администрации США во время попыток Дональда Трампа договориться о мире.

Как пояснил чиновник, все предложенные изменения в мирных инициативах Западом имели целью лишь блокирование процесса переговоров. Он утверждает, что эти требования недопустимы для Москвы, и Запад намеренно стремится переложить ответственность за срыв переговоров на Россию.

Также во время своей речи, Путин подчеркнул, что Москва "четко видит" действия Запада как попытку подорвать любые мирные договоренности и блокировать диалог, который потенциально мог бы привести к урегулированию конфликтов.

"У европейцев нет мирной повестки дня. Они за войны. Когда они пытаются якобы внести изменения в предложения Трампа, все эти изменения направлены на то, чтобы заблокировать мирный процесс. Выдвинуть такие требования, которые для России абсолютно неприемлемы, они это понимают, и тем самым свалить потом на Россию сворачивание процесса. Мы это четко видим", — пояснил глава РФ.

Стоит заметить, что до этого Путин заявил, что Покровск стал стратегическим плацдармом для выполнения задач так называемой "спецоперации", а также рассказал о готовности организовать для журналистов посещение этого города.

Также Фокус писал, что после встречи с Путиным посланцы Трампа Уиткофф и Кушнер встретятся с президентом Зеленским в Европе, чтобы сообщить о результатах переговоров.