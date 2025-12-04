Переговори продовжаться: Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умєровим 4 грудня у Маямі, — AP

Спецпосланець Дональда Трампа Стів Віткофф та його Джаред Кушнер зустрінуться з секретарем РНБО Рустемом Умєровим у Штатах після переговорів у Кремлі.

Зустріч відбудеться сьогодні, 4 грудня, у Маямі. Про це повідомило видання AP з посиланням на джерело, обізнане з цим питанням.

Високопоставлений посадовець з адміністрації Дональда Трампа на умовах анонімності розповів медіа, що посланці президента США Віткофф та Кушнер зустрінуться з "головним" представником України на переговорах Умєровим у Маямі. За його словами, між посадовцями мають продовжитися переговори у межах зусиль задля врегулювання війни.

Варто зауважити, що у своєму вечірньому зверненні 3 грудня президент Володимир Зеленський анонсував зустрічі у США щодо мирних домовленостей.

"Після повернення американської команди з Москви та відповідних консультацій у Вашингтоні Рустем Умєров, Андрій Гнатов та всі, хто потрібен для перемовин, продовжать розмову з представниками Президента Трампа", — заявив політик.

Відео дня

Переговори, за його словами, наразі відбуваються "доволі результативно", й до України "дослухаються".

Що передувало

Ця зустріч відбудеться після переговорів Віткоффа та Кушнера з президентом РФ Володимиром Путіним і його представниками у Кремлі 2 грудня, після яких російська сторона оголосила, що компромісів щодо мирної угоди наразі не було досягнуто.

Увечері 3 грудня Дональд Трамп під час спілкування з журналістами у Білому домі згадував про переговори у Москві. Лідер США запевнив, що Путін нібито "хоче закінчити цю війну", як склалося враження у Віткоффа та Кушнера після зустрічі. Самі переговори Трамп схарактеризував як "доволі вдалі".

Видання AP пише, що після переговорів у Кремлі Україна та європейські союзники звинуватили президента РФ Путіна у тому, що він "вдає зацікавленість" у мирних зусиллях, оскільки майже п'ятигодинна зустріч не дала результатів.

Нагадаємо, 3 грудня видання New York Post процитувало держсекретаря США Марко Рубіо, який вказав на головну причину суперечок між РФ та Україною на переговорах і назвав, хто може закінчити війну.

Також російські ЗМІ повідомили, що на переговорах 2 грудня сторони розглядали питання вступу України до НАТО.