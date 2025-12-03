На что согласились США и почему игнорируют Украину и ЕС: Ушаков об итогах переговоров в Москве

Российская Федерации и Соединенные Штаты Америки в дальнейшем планируют тайно обсуждать мирный план и не будут говорить публично о новых разговорах, заявили в Кремле. Кроме того, Москва уверена, что ее позицию улучшают "ратные подвиги" российской армии в Украине.

Во время встречи президента РФ Владимира Путина со спецпредставителем Белого дома Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером, Кремль представил свои "ключевые предложения" по войне в Украине, сказал советник главы государства Юрий Ушаков. В комментарии росСМИ ТАСС он сообщил, что Вашингтон якобы готов учесть российские "соображения".

Комментарий Ушакова появился около 15 часов 3 декабря, говорится в заметке ТАСС. По его словам, основная тема разговора Путина и Уиткоффа касалась исключительно войны в Украине и они не говорили о проблемах Европы. При этом отмечается, что европейцы сами якобы отказались от участия в переговорах, а Украина из них вышла еще летом 2025 года, после июньской встречи с Мединским в Стамбуле. По оценкам представителя Кремля, на то, что США прислушались к позиции Москвы, повлияли "успехи последних недель" российско-украинской войны.

Відео дня

"Наши российские солдаты своими ратными подвигами способствовали тому, что оценки пути достижения мирного регулирования со стороны зарубежных партнеров стали более регламентированными", — прозвучало на видео с комментарием Ушакова.

РосСМИ опубликовало другие заявления чиновника. Выяснилось, что во время встречи Уиткоффа и Путина также говорили о НАТО: детали не уточняются. Ушаков еще раз повторил о цели россиян — "долгосрочное урегулирование", и не упомянул об идее прекращения огня, которые Трамп озвучивал в начале.

"РФ по договоренности с США не будет сообщать детали переговоров по Украине. Россия сейчас не ведет переговоров по Украине ни с кем, кроме США", — привело ТАСС слова помощника Путина.

Мирные переговоры — что произошло в Москве 2 декабря

Отметим, 2 декабря в Москву прилетел Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, которые встретились с Путиным после трехчасового ожидания и прогулки по улицам российской столицы. Между тем Путин высказался относительно Европы, пригрозив, что, если европейцы нападут, то он готов повоевать.

После пятичасовой встречи медиа опубликовали три основных пункта, на которых настаивает Москва и не соглашается на компромиссы. "Камни преткновения" — это претензии на неоккупированную часть Донецкой области, уменьшение ВСУ и признание всем миром оккупированных Россией территорий.

Между тем впервые о новом мирном плане США и РФ стало известно 20-21 ноября. Западные медиа опубликовали документ из 28 пунктов с требованиями капитуляции Украины и деталями договоренностей между Вашингтоном и Москвой. Впоследствии агентство Bloomberg получило аудиозапись разговора Ушакова и Уиткоффа, Ушакова и Дмитриева: речь шла о мирном плане, "слитом" в сеть, и контактах Путина и Трампа.

Напоминаем, журналисты обратили внимание на внешность Уиткоффа, который по-разному выглядит во время встреч с Путиным и украинской делегацией.