На що погодились США та чому ігнорують Україну і ЄС: Ушаков про підсумки переговорів у Москві

Російська Федерації та Сполучені Штами Америки надалі планують таємно обговорювати мирний план і не говоритимуть публічно про нові розмови, заявили у Кремлі. Крім того, Москва впевнена, що її позицію покращують "ратні подвиги" російської армії в Україні.

Під час зустрічі президента РФ Володимира Путіна зі спецпредставником Білого дому Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером, Кремль представив свої "ключові пропозиції" щодо війни в Україні, сказав радник глави держави Юрій Ушаков. У коментарі росЗМІ ТАСС він повідомив, що Вашингтон начебто готовий врахувати російські "міркування".

Коментар Ушакова з'явився близько 15 год 3 грудня, ідеться у дописі ТАСС. З його слів, основна тема розмови Путіна та Віткоффа стосувалася виключно війни в Україні й вони не говорили про проблеми Європи. При цьому зауважується, що європейці самі начебто відмовились від участі у переговорах, а Україна з них вийшла ще влітку 2025 року, після червневої зустрічі з Мединським у Стамбулі. За оцінками представника Кремля, на те, щоб США прислухались до позиції Москви вплинули "успіхи останніх тижнів" російсько-української війни.

"Наші російські солдати своїми ратними подвигами сприяли тому, що оцінки шляху досягнення мирного регулювання з боку закордонних партнерів стали більш регламентованими", — пролунало на відео з коментарем Ушакова.

РосЗМІ опублікувало інші заяви посадовця. З'ясувалось, що під час зустрічі Віткоффа та Путіна такого говорили про НАТО: деталі не уточнюються. Ушаков ще раз повторив про мету росіян — "довгострокове врегулювання", і не згадав про ідеї припинення вогню, які Трамп озвучував на початку.

"РФ за домовленістю з США не буде повідомляти деталі переговорів щодо України. Росія зараз не веде переговорів щодо України ні з ким, крім США", — навело ТАСС слова помічника Путіна.

Мирні переговори — що відбулось у Москві 2 грудня

Зазначимо, 2 грудня до Москви прилетів Стів Віткофф та Джаред Кушнер, які зустрілись з Путіним після тригодинного очікування та прогулянки вулицями російської столиці. Тим часом Путін висловився щодо Європи, пригрозивши, що, якщо європейці нападуть, то він готовий повоювати.

Після п'ятигодинної зустрічі медіа опублікували три основні пункти, на яких наполягає Москви і не погоджується на компроміси. "Камені спотикання" — це претензії на неокуповану частину Донецької області, зменшення ЗСУ та визнання усім світом окупованих Росією територій.

Тим часом вперше про новий мирний план США та РФ стало відомо 20-21 листопада. Західні медіа опублікували документ з 28 пунктів з вимогами капітуляції України та деталями домовленостей між Вашингтоном та Москвою. Згодом агентство Bloomberg отримало аудіозапис розмови Ушакова та Віткоффа, Ушакова та Дмитрієва: ішлося про мирний план, "злитий" у мережу, та контакти Путіна і Трампа.

Нагадуємо, журналісти звернули увагу на зовнішність Віткоффа, який по різному виглядає під час зустрічей з Путіним та українською делегацією.