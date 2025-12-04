Путин покажет "неуступчивость Украины", чтобы манипулировать Трампом: какие детали плана, — Times

Президент Российской Федерации Владимир Путин прошелся по всем пунктам мирного плана, чтобы показать свою готовность к переговорам, и таким образом переправил "мяч" на сторону Украины, объяснили западные аналитики. Зачем Кремль провел изнурительные пятичасовые переговоры с представителями Соединенных Штатов Америки? Есть ли в Белом доме "благосклонное ухо", которое удержит Трампа?

Путин надеется создать для Трампа иллюзию близкого заключения мирного соглашения, а потом обвинить Киев, что этого не произошло, говорится в аналитической статье медиа The Times. Еще одна цель главы Кремля — сохранить деньги, замороженные в европейских банках, а на спорах по этому поводу расколоть страны-члены НАТО и уменьшить поддержку Украины.

Аналитики The Times напомнили, что настоящий итог пятичасовых переговоров — это озвучивание требований РФ, от которых никогда не откажутся. Речь идет об оккупации всего Донбасса, запрет Украине вступать в НАТО, никаких гарантий безопасности ни от Европы, ни от США. Еще один вывод — отказ от любых переговоров Путина с Зеленским. При этом официально Москва заявила, что не отклоняла предложений Вашингтона, а лишь назвала их "неприемлемыми", говорится в статье. НАТО и ЕС услышали в этом заявлении, что РФ и дальше хочет воевать и никакого мира не будет. Впрочем, как отметили аналитики, для Трампа ответ Путина не так однозначен и он может поверить в перспективность соглашений.

"Москва рассчитала, возможно, правильно, что это просто нужно повесить перспективу сделки перед господином Трампом прежде чем намеренно разочаровать его надежды", — написало The Times.

В статье озвучили два возможных шага РФ относительно мирного плана США. Во-первых, Путин "устанет" убеждать Трампа в миролюбии и обвинит Украину в "непримиримости", а Европу — в "упрямстве". Во-вторых, Москва надеется расколоть украинских политиков через коррупционные скандалы. По мнению аналитиков, еще не все потеряно, поскольку европейцы нашли "благосклонное ухо" в Белом доме, которое прислушивается к их аргументам — это государственный секретарь Марко Рубио.

"Провал московских переговоров неутешителен. Вопрос такой: сможет ли [Рубио] убедить господина Трампа не согласиться с господином Путиным?" — подытожило медиа.

Мирный план — детали переговоров РФ и США

Отметим, 2 декабря в Москву прибыла делегация США из двух американцев, приближенных к Дональду Трампу: приехал спецпредставитель и риэлтер Стив Уиткофф и зять Джаред Кушнер. После трехчасового опоздания с ними пообщался Путин, а также спецпредставитель Юрий Ушаков и советник Кирилл Дмитриев. Официально делегация США не озвучивала итогов пятичасовой встречи по мирному плану. Медиа при этом написали, что Уиткофф отменил разговор с Зеленским и сразу вылетел в Вашингтон. В то же время российская сторона заверила, что разговор был продуктивным, но в дальнейшем все переговоры будут проходить только между РФ и США, без Украины и Европы. Также озвучили принципиальные требования по оккупации Донецкой области, признание оккупированных территорий и невозможность вступления страны в НАТО.

