Путін покаже "непоступливість України", щоб маніпулювати Трампом: які деталі плану, — Times

Президент Російської Федерації Володимир Путін пройшовся по усіх пунктах мирного плану, щоб показати свою готовність до перемовин, і таким чином переправив "м'яч" на бік України, пояснили західні аналітики. Навіщо Кремль провів виснажливі п'ятигодинні переговори з представниками Сполучених Штатів Америки? Чи є у Білому домі "прихильне вухо", яке втримає Трампа?

Путін сподівається створити для Трампа ілюзію близького укладання мирної угоди, а потім звинуватити Київ, що цього не відбулось, ідеться в аналітичній статті медіа The Times. Ще одна мета очільника Кремля — зберегти гроші, заморожені у європейських банках, а на суперечках щодо цього розколоти країни-члени НАТО та зменшити підтримку України.

Аналітики The Times нагадали, що справжній підсумок п'ятигодинних перемовин — це озвучення вимог РФ, від яких ніколи не відмовляться. Ідеться про окупацію всього Донбасу, заборону Україні вступати у НАТО, ніяких гарантій безпеки ні від Європи, ні від США. Ще один висновок — відмова від будь-яких переговорів Путіна з Зеленським. При цьому офіційно Москва заявила, що не відхиляла пропозицій Вашингтона, а лише назвала їх "неприйнятними", ідеться у статті. НАТО та ЄС почули у цій заяві, що РФ і далі хоче воювати й ніякого миру не буде. Втім, як зауважили аналітики, для Трампа відповідь Путіна не така однозначна і він може повірити у перспективність угод.

"Москва розрахувала, можливо, правильно, що це просто потрібно повісити перспективу угоди перед паном Трампом перш ніж навмисно розчарувати його надії", — написало The Times.

У статті озвучили два можливі кроки РФ щодо мирного плану США. По-перше, Путін "втомиться" переконувати Трампа у миролюбності й звинуватить Україну у "непримиренності", а Європу — у "впертості". По-друге, Москва сподівається розколоти українських політиків через корупційні скандали. На думку аналітиків, ще не все втрачено, оскільки європейці знайшли "прихильне вухо" у Білому домі, яке прислухається до їхніх аргументів — це державний секретар Марко Рубіо.

"Провал московських переговорів невтішний. Питання таке: чи зможе [Рубіо] переконати пана Трампа не погодитися з паном Путіним?" — підсумувало медіа.

Мирний план — деталі переговорів РФ та США

Зазначимо, 2 грудня у Москву прибула делегація США з двох американців, наближених до Дональда Трампа: приїхав спецпредставник та ріелтер Стів Віткофф і зять Джаред Кушнер. Після тригодинного запізнення з ними поспілкувався Путін, а також спецпредставник Юрій Ушаков та радник Кирило Дмитрієв. Офіційно делегація США не озвучувала підсумків п'ятигодинної зустрічі щодо мирного плану. Медіа при цьому написали, що Віткофф скасував розмову з Зеленським і відразу вилетів у Вашингтон. Водночас російська сторона запевнила, що розмова була продуктивною, але надалі усі переговори відбуватимуться лише між РФ та США, без України та Європи. Також озвучили принципові вимоги щодо окупації Донецької області, визнання окупованих територій та неможливість вступу країни в НАТО.

