Макрон запропонував мораторій на удари по енергетиці: чи натисне Сі Цзіньпін на РФ задля миру

Президент Франції Емманюель Макрон прибув на зустріч з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, і лідери обмінялись тезами щодо мирного плану та перебігу війни в Україні. Макрон говорив про удари росіян по українській енергетиці, які слід припинити взимку. Сі Цзіньпін своєю чергою висловився щодо завершення війни і переговорів, які задля цього необхідні.

Макрон запропонував Сі Цзіньпіну використати вплив на РФ задля зупинення ударів по енергетичній інфраструктурі України, повідомило агентство "Укрінформ". Очільник Китаю не відгукнувся на ідею мораторію, але говорив про важливість дипломатичних зусиль заради миру.

На відео з кадрами прибуття Макрона бачимо урочисту зустріч, яку влаштували у Пекіні 4 грудня. Після прийняття параду та ходи червоною доріжкою двоє лідерів виступили з короткими промовами. Президент Франції заявив, що потрібно оголосити зимовий мораторій на удари по енергетиці і що він сподівається на підтримку Китаю у цьому питанні. Після цього Сі Цзіньпін висловився щодо війни в Україні, яку вже чотири роки називає "кризою". На думку очільника Китаю, мир наступить після дипломатичних переговорів. Умови для миру мають бути прийнятні для усіх сторін, вважає посадовець. Водночас роль Китаю буде "конструктивною": деталі не озвучувались.

Відео дня

"Китай підтримує будь-які зусилля, спрямовані на досягнення миру, і сподівається, що всі сторони конфлікту через діалог і переговори досягнуть справедливої, довготривалої, обов’язкової до виконання та прийнятної для всіх сторін мирної угоди", — навели слова Сі Цзіньпіна на "Укрінформ".

Мирний план — деталі візиту Макрона в Китай

Макрон прибув до Китаю з дводенним візитом, щоб обговорити економічне співробітництво, написало Reuters. З цією метою французький президент привіз із собою кілька десятків підприємців. Ще одна мета зустрічі в Пекіні — розмова про події в Україні, яка відбудеться після телефонного дзвінка президента Зеленського напередодні.

Зазначимо, 2 грудня 2025 року спецпредставник США Стів Віткофф прибув до Москви на зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним, щоб поговорити про мирний план Вашингтона та Москви щодо війни в Україні. За підсумками спілкування з'ясувалось, що найближчим часом не буде припинення вогню та кінця війни, а триватимуть закриті перемовини, до яких не долучать українців та європейців. Джерела медіа розповіли про три пункти, на яких наполягає Кремль. Як вимагають росіяни, Україна повинна відмовитись від неокупованих росіянами частин Донецької області, зменшити армію та визнати втрату регіонів.

Нагадуємо, 4 грудня з'явились коментарі сенаторів США, які заявили про поступки, на які повинна піти Україна заради миру.