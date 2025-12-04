Макрон предложил мораторий на удары по энергетике: надавит ли Си Цзиньпин на РФ ради мира

Президент Франции Эммаюэль Макрон прибыл на встречу с лидером Китая Си Цзиньпином, и лидеры обменялись тезисами относительно мирного плана и хода войны в Украине. Макрон говорил об ударах россиян по украинской энергетике, которые следует прекратить зимой. Си Цзиньпин в свою очередь высказался о завершении войны и переговорах, которые для этого необходимы.

Макрон предложил Си Цзиньпину использовать влияние на РФ для остановки ударов по энергетической инфраструктуре Украины, сообщило агентство "Укринформ". Глава Китая не откликнулся на идею моратория, но говорил о важности дипломатических усилий ради мира.

На видео с кадрами прибытия Макрона видим торжественную встречу, которую устроили в Пекине 4 декабря. После принятия парада и шествия по красной дорожке двое лидеров выступили с короткими речами. Президент Франции заявил, что нужно объявить зимний мораторий на удары по энергетике и что он надеется на поддержку Китая в этом вопросе. После этого Си Цзиньпин высказался относительно войны в Украине, которую уже четыре года называет "кризисом". По мнению главы Китая, мир наступит после дипломатических переговоров. Условия для мира должны быть приемлемы для всех сторон, считает чиновник. При этом роль Китая будет "конструктивной": детали не озвучивались.

Відео дня

"Китай поддерживает любые усилия, направленные на достижение мира, и надеется, что все стороны конфликта через диалог и переговоры достигнут справедливого, долговременного, обязательного к исполнению и приемлемого для всех сторон мирного соглашения", — привели слова Си Цзиньпина на "Укринформ".

Мирный план — детали визита Макрона в Китай

Макрон прибыл в Китай с двухдневным визитом, чтобы обсудить экономическое сотрудничество, написало Reuters. С этой целью французский президент привез с собой несколько десятков предпринимателей. Еще одна цель встречи в Пекине — разговор о событиях в Украине, который состоится после телефонного звонка от президента Зеленского.

Отметим, 2 декабря 2025 года спецпредставитель США Стив Уиткофф прибыл в Москву на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы поговорить о мирном плане Вашингтона и Москвы по войне в Украине. По итогам общения выяснилось, что в ближайшее время не будет прекращения огня и конца войны, а будут продолжаться закрытые переговоры, к которым не привлекут украинцев и европейцев. Источники медиа рассказали о трех пунктах, на которых настаивает Кремль. Как требуют россияне, Украина должна отказаться от неоккупированных россиянами частей Донецкой области, уменьшить армию и признать потерю регионов.

Напоминаем, 4 декабря появились комментарии сенаторов США, заявившие об уступках, на которые должна пойти Украина ради мира.