"Стоит ожидать комбинации уступок" от Украины: что говорят в Сенате США о встрече Уиткоффа и Путина, — "Суспільне"

Сенаторы Республиканской и Демократической партии в Вашингтоне заявили о беспокойстве и недоверии России, комментируя результаты встречи посланника президента США Стива Уиткоффа и лидера Кремля Владимира Путина 2 декабря.

В то же время они считают важным закрепление в мирном соглашении пункта о непременном возвращении украинских детей, которых вывезла Россия, домой. Об этом сообщает "Суспільне".

Сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм, комментируя итоги встречи в Москве, отметил, что подробностей не знает. Однако он предполагает, что стоит ждать "комбинацию уступок" со стороны Украины: Киеву "надо будет жертвовать чем-то". Вероятно, территориями, членство в НАТО и тому подобное, отметил Грэм.

Линдси Грэм отметил, что есть факт, который не должен обсуждаться: дети, которых похитила РФ, являются украинскими, поэтому их нужно вернуть обратно.

Відео дня

"Невозможно иметь хороший конец этого конфликта, если нет процесса, который ведет к возвращению. Это требует диалога между Украиной и РФ, поэтому я не вижу соглашение, которое я могу поддержать, если в нем нет хорошего конца для детей", — заявил Грэм.

Сенатор от Демократической партии Ричард Блюменталь вместо этого отметил, что Путин просто продолжает тянуть время, чтобы захватить как можно больше территорий и совершать военные преступления, атакуя гражданских.

Оценки относительно мирного плана

Конгрессмен-демократ Брайан Фицпатрик, комментируя переговоры в Москве, заявил, что не верит ничему, что доносится из Кремля. Предыдущий мирный план из 28 пунктов Фицпатрик считает "шуткой", тогда как обновленный план из 19 пунктов называет более реалистичным.

Сенатор от Демократической партии Эми Клобучар взамен высказалась об обеспокоенности относительно некоторых частей мирного плана, которые предлагают США. В частности ее смущает пункт об отказе от украинских территорий, которые РФ даже не захватила.

Также беспокойство у нее вызывает требование об отсутствии в Украине миротворцев.

Демократка-сенатор Джин Шагин в комментарии медиа назвала мирный план "неадекватным". Она также предположила, что он похож на написанный от самого Путина.

"Планы, которые были презентованы общественности, — неадекватные и похоже на то, что их написал Владимир Путин в Кремле", — заявила Шагин.

Напомним, после переговоров Уиткоффа и Путина в Москве Кремль заявил об отсутствии компромисса и новых 4 документах по мирному плану.

Также 3 декабря российские СМИ узнали, что на переговорах в Москве обсуждался вопрос вступления Украины в НАТО.