"Варто очікувати комбінації поступок" від України: що кажуть у Сенаті США про зустріч Віткоффа і Путіна, — "Суспільне"

Сенатори Республіканської та Демократичної партії у Вашингтоні заявили про занепокоєння та недовіру Росії, коментуючи результати зустрічі посланця президента США Стіва Віткоффа і лідера Кремля Володимира Путіна 2 грудня.

Водночас вони вважають важливим закріплення у мирній угоді пункту щодо неодмінного повернення українських дітей, яких вивезла Росія, додому. Про це повідомляє "Суспільне".

Сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем, коментуючи підсумки зустрічі у Москві, зазначив, що подробиць не знає. Однак він припускає, що варто чекати на "комбінацію поступок" зі сторони України: Києву "треба буде жертвувати чимось". Ймовірно, територіями, членством в НАТО тощо, зазначив Грем.

Ліндсі Грем наголосив, що є факт, який не повинен обговорюватися: діти, яких викрала РФ, є українськими, тож їх потрібно повернути назад.

"Неможливо мати хороший кінець цього конфлікту, якщо немає процесу, який веде до повернення. Це вимагає діалогу між Україною та РФ, тому я не бачу угоду яку я можу підтримати, якщо у ній немає хорошого кінця для дітей", — заявив Грем.

Сенатор від Демократичної партії Річард Блюменталь натомість зауважив, що Путін просто продовжує тягнути час, аби захопити якомога більше територій і скоювати воєнні злочини, атакуючи цивільних.

Оцінки щодо мирного плану

Конгресмен-демократ Браян Фіцпатрік, коментуючи переговори у Москві, заявив, що не вірить нічому, що доноситься з Кремля. Попередній мирний план з 28 пунктів Фіцпатрік вважає "жартом", тоді як оновлений план із 19 пунктів називає більш реалістичним.

Сенаторка від Демократичної партії Емі Клобучар натомість висловилася про занепокоєння щодо деяких частин мирного плану, що пропонують США. Зокрема її бентежить пункт щодо відмови від українських територій, які РФ навіть не захопила.

Також занепокоєння у неї викликає вимога щодо відсутності в Україні миротворців.

Демократка-сенаторка Джин Шагін у коментарі медіа назвала мирний план "неадекватним". Вона також припустила, що він схожий на написаний від самого Путіна.

"Плани, які були презентовані громадськості, — неадекватні і схоже на те, що їх написав Володимир Путін у Кремлі", — заявила Шагін.

Нагадаємо, після переговорів Віткоффа і Путіна у Москві Кремль заявив про відсутність компромісу і нові 4 документи щодо мирного плану.

Також 3 грудня російські ЗМІ дізналися, що на переговорах у Москві обговорювалося питання вступу України до НАТО.