Венс заговорив про "хороші новини" щодо врегулювання війни в Україні, — NBC News

Віцепрезидент США Джей Ді Венс оголосив про досягнення "значного прогресу" на шляху до закінчення російської війни в Україні.

За словами посадовця, невдовзі можна очікувати на "хороші новини" щодо врегулювання російсько-української війни. Про це віцепрезидент США розповів під час бесіди з журналістами видання NBC News.

В ході інтерв'ю Венса запитали про те, що стало його найбільшим розчаруванням під час роботи на посаді віцепрезидента США. На це він відповів, що саме війна в Україні була "джерелом постійного розчарування".

"О, чуваче. Я маю на увазі, послухайте, ця російсько-українська справа була джерелом постійного розчарування, я думаю, для всього Білого дому", — розповів Венс.

Він зазначив, що президент США Дональд Трамп був переконаний у тому, що війна в Україні — це "найлегша для вирішення справа".

"Я думаю, що ми справді думали — і ви чули, як президент говорив це мільйон разів — що це буде найлегша війна для вирішення. І якби ви сказали, знаєте, що миру на Близькому Сході легше досягти, ніж миру у Східній Європі, я б сказав вам, що ви збожеволіли", — зізнався Венс.

За словами посадовця, він залишається оптимістом щодо вирішення конфлікту в Україні. Він також повідомив, що вже найближчими тижнями можна очікувати на хороші новини щодо питання врегулювання війни.

"Я справді вважаю, що ми досягли значного прогресу, але ми ще не зовсім дійшли до фінішу. Я думаю, що є надія — сподіваюся, що протягом наступних кількох тижнів у цьому напрямку будуть хороші новини", — наголосив Венс.

Варто зауважити, що напередодні президент США Дональд Трамп також заявляв про певні результати нещодавніх перемовин у Кремлі. Він стверджує, що його посланці Стів Віткофф та Джаред Кушнер після переговорів з Володимиром Путіним вважають, що той хоче закінчити війну в Україні.

Нагадаємо, 4 грудня видання The Times розповіло, що Путін покаже "непоступливість" України, аби маніпулювати Трампом.

Юрій Ушаков після переговорів 3 грудня розповів, на що погодилися США та чому ігнорують Україну та ЄС.