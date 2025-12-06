Змушують РФ до деескалації: Умєров та Віткофф розкрили результати нових перемовин щодо миру

Після шостого засідання української та американської делегацій щодо мирного врегулювання російсько-української війни сторони дійшли висновку, що для завершення війни необхідно, щоб РФ продемонструвала прихильність до деескалації.

Росіяни також мають довести, що прагнуть досягти припинення вбивств, йдеться в ідентичних за текстом дописах спеціального посланця Дональда Трампа з питань миру Стівена Віткоффа та секретаря РНБО Рустема Умєрова.

"Сьогодні група провела шосте засідання за останні два тижні. Секретар Умеров підтвердив, що пріоритетом України є досягнення угоди, яка захищає її незалежність і суверенітет, гарантує безпеку українців і забезпечує стабільну основу для успішного демократичного майбутнього", — йдеться у тексті.

Учасники обговорили результати нещодавньої зустрічі американської сторони з росіянами та кроки, які можуть призвести до закінчення цієї війни.

Водночас американці та українці домовилися про рамки безпекових домовленостей та обговорили необхідні засоби стримування для підтримання тривалого миру.

"Обидві сторони погодилися, що реальний прогрес у досягненні будь-якої угоди залежить від готовності Росії продемонструвати серйозну прихильність до довгострокового миру, включаючи кроки щодо деескалації та припинення вбивств", — зазначили Віткофф та Умєров.

Окремо сторони розглянули "Програму майбутнього розвитку", яка має забезпечити процес відбудови України після війни, спільні економічні ініціативи Сполучених Штатів та України та довгострокові проєкти відновлення.

"Американська та українська сторони наголосили, що завершення війни та реальні кроки до припинення вогню та деескалації є необхідними для запобігання новій агресії та для забезпечення реалізації комплексного плану відновлення України, спрямованого на те, щоб зробити державу сильнішою та більш процвітаючою, ніж до війни", — підкреслили учасники зустрічі.

Вони також зазначили, що завтра знову зберуться, щоб продовжити обговорення.

