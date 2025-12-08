Зеленский еще не видел правки к мирному плану Трампа: опасается прослушки, – СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский еще не ознакомился с новыми поправками к мирному плану Трампа, которые рассматривались в США, поскольку обсуждать этот вопрос с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Рустемом Умеровым по телефону не стал из-за риска прослушивания.

Глава СНБО сегодня лично привезет документы из США в Лондон, где сейчас находится Зеленский, и расскажет подробности американо-российских переговоров в Москве, а также о реакции США на украинские поправки к проекту мирного плана, сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на информированные источники.

"Это нельзя делать по телефону – мы же видим, что много прослушивают. А лично они только сейчас смогут поговорить", – объяснил информатор.

По его словам, Умеров постоянно на связи с Зеленским и докладывает ему о ходе всех переговоров.

"Но нужно посмотреть на все проекты документов – там не один проект", – подчеркнул он

На данный момент самым трудным в обсуждении мирного плана остается территориальный вопрос. Россия требует, чтобы Украина вышла из территории Донбасса, которые она контролирует, но США пытаются разработать новые идеи для решения этой проблемы.

Украина в свою очередь категорически не согласна уступить подконтрольные территории, которые враг не смог завоевать за четыре года полномасштабной войны.

"Сначала же в мирном плане было 28 пунктов, затем в Женеве сделали 20. Затем после переговоров в Москве были еще изменения, которые наша делегация увидела во Флориде и обсудила их с американцами. Сложные вещи есть в обсуждениях, по территории особенно, и над этим надо поработать", – рассказал инсайдер.

6 декабря Зеленский провел двухчасовой разговор с советниками американского президента Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

На совещании также присутствовали секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и глава Генштаба Андрей Гнатов. Стороны обсуждали территорию и гарантии безопасности.

Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован украинским президентом, поскольку РФ согласилась на его мирный план, а Зеленский "его даже не читал".

Напомним, после шестого заседания украинской и американской делегаций по мирному урегулированию российско-украинской войны стороны пришли к выводу, что для завершения войны необходимо, чтобы РФ продемонстрировала приверженность к деэскалации.