"Я немного разочарован": РФ согласилась на мирный план США, а Зеленский не читал, — Трамп (видео)

Москва якобы согласилась на американское мирное предложение по урегулированию российско-украинской войны, однако президент Украины Владимир Зеленский до сих пор не прочитал его.

Зато "команде" Владимира Зеленского этот "мирный план" понравился, заявил президент США Дональд Трамп во время общения с прессой.

"Мы разговаривали с президентом Путиным и с украинскими лидерами, в частности с президентом Зеленским. И должен сказать, что я немного разочарован тем, что президент Зеленский еще не прочитал предложение", — сказал Трамп.

Он подчеркнул, что это произошло несколько часов назад и что якобы люди Владимира Зеленского "одобрили" это предложение, а сам украинский президент — нет. Трамп не уточнил о ком именно из "людей" Зеленского идет речь.

"Россия с этим согласна. Россия, думаю, хотела бы получить всю страну, если так подумать. Но Россия, как я считаю, согласна с этим (с мирным планом — ред.). Но я не уверен, что Зеленский с этим согласен. Его команда это поддерживает, а он этого не читал", — подчеркнул Трамп.

