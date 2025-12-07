"Предупреждение для Путина": Трамп репостом намекнул, что давит на Кремль через Венесуэлу

Президент США Дональд Трамп репостнул статью колумниста Fox News Дэвида Маркуса, в которой автор предполагает, что действиями и ультиматумами для Венесуэлы президент США давит на президента РФ Владимира Путина.

Саму статью, которую американский лидер распространил в своей соцсети Truth Social, Трамп никак не прокомментировал.

Репост Трампа Фото: Скриншот

В самой статье отмечается, что закрытие воздушного пространства над Венесуэлой, а также предоставление лидеру этого государства Николасу Мадуро недели для того, чтобы покинуть страну — это сигналы для Путина.

"Агрессия Трампа в отношении Венесуэлы — предупреждение для Путина. Союзнические государства России падают одна за другой, поскольку Трамп усиливает давление на Москву из-за войны в Украине", — говорится в статье.

По словам Маркуса, Трамп раз за разом доказывает, что против американской мощи Путин не может защитить своих друзей-диктаторов в других странах.

Відео дня

"Кремль будет делать щедрые заявления в поддержку, но оказывать минимальную поддержку, когда возникают реальные угрозы для его клиентов. Удержание Мадуро у власти является для Москвы слишком сложной задачей, если президент Трамп будет настаивать на этом вопросе", — приводит колумнист слова старшего научного сотрудника Фонда защиты демократий Питера Дорана.

Автор материала подчеркивает, что победа Трампа над Мадуро может помочь прекратить войну в Украине. Якобы таким образом Трамп постепенно подрывает авторитет союзников Путина по всему миру.

"Трамп понимает глобальную шахматную доску. Он знает, что, хотя прямой конфликт с Россией может привести к глобальной войне, выбивание из игры недобросовестных государств-клиентов Кремля по краям является справедливой игрой и оказывает давление на центр этой доски. (...) Если диктатор будет оставаться верным своей фантазии о возвращении всей Украины для восстановления СССР, он рискует тем, что Соединенные Штаты подорвут авторитет его союзников и клиентов по всему миру", — отметил Дэвид Маркус в статье, которую распространил Трамп.

Отметим, что обычно Трамп репостит только те материалы, с которыми сам соглашается или одобряет.

Напомним, Трамп дал лидеру Венесуэлы неделю, чтобы покинуть страну вместе с семьей.

В конце ноября Трамп закрыл воздушное пространство над Венесуэлой.