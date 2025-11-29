Война близко: Трамп закрыл воздушное пространство над Венесуэлой

Николас Мадуро и Дональд Трамп провели телефонный разговор на прошлой неделе, но, похоже, к согласию они не пришли.

Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, 29 ноября, что воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее будет полностью закрыто. В сообщении на сайте Truth Social Трамп написал: "Уважаемые авиакомпании, пилоты, наркоторговцы и торговцы людьми, просим вас учесть, что воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг него должно быть закрыто полностью".

На прошлой неделе авиационный регулятор США (FAA) предупредил крупные авиакомпании о "потенциально опасной ситуации" при полетах над Венесуэлой из-за "ухудшения ситуации с безопасностью и усиления военной активности в стране или вокруг нее".

Николас Мадуро якобы поговорил с Трампом Фото: NicolasMaduroMoros/Telegram

А 27 ноября Венесуэла аннулировала права на полеты у шести крупных международных авиакомпаний, которые приостановили полеты в страну после предупреждения Федерального управления гражданской авиации США: Iberia, TAP, Avianca, Latam, Colombia, Turkish Airlines и Gol.

В заявлении Каракаса говорится, что перевозчики "присоединились к действиям государственного терроризма, поддерживаемым Соединенными Штатами", "в одностороннем порядке" прекратив коммерческие полеты.

Каракас заявил, что FAA не имеет юрисдикции над его воздушным пространством.

Американские военные уже несколько месяцев направляют свои силы в Карибский бассейн на фоне ухудшающихся отношений с Венесуэлой, чтобы бороться с тем, что они представляют как роль президента Николаса Мадуро в поставках нелегальных наркотиков, убивающих американцев.

Мадуро отверг обвинения и заявил, что президент США Дональд Трамп стремится его отстранить от власти.

По данным New York Times, Трамп и Мадуро провели беседу на прошлой неделе.

Лидеры обсудили встречу в США, хотя на данный момент встреча не запланирована. Администрация Трампа назвала Мадуро нелегитимным лидером, возглавляющим наркоторговую организацию, известную как "Картель де лос Солес". Каракас это обвинение отрицает. Многие независимые эксперты утверждают, что, хотя наркокоррупция в правительстве Венесуэлы является серьезной проблемой, доказательств существования организованной группы чиновников, которую можно было бы традиционно назвать картелем, мало.

С начала сентября правительство США бомбит предполагаемые наркосуда, перевозящие наркотики из Венесуэлы и других стран Латинской Америки. Эту практику демократы, ученые и эксперты по правам человека называют внесудебными казнями.

Дональд Трамп собирается воевать в Венесуэле Фото: hk01.com

В четверг Трамп повторил свои предыдущие угрозы начать бомбардировки наземных целей.

"С землей все проще, но это начнется очень скоро", — заявил Трамп журналистам.

Ни Белый дом, ни министерство коммуникаций Венесуэлы, которое обрабатывает все запросы прессы от имени правительства, не отреагировали на просьбы прокомментировать ситуацию.

Чиновники Белого дома заявили, что Трамп не считает военные и дипломатические пути взаимоисключающими в Венесуэле.

28 ноября СМИ сообщили, что американские военные намеренно убили выживших после бомбардировки судна, которое якобы перевозило наркотики недалеко от Тринидада в ходе так называемого "двойного удара" после того, как глава Пентагона Пит Хегсет отдал директиву "убить всех".

Пентагон назвал статью вводящей в заблуждение.

Напомним, ранее стало известно, что Николас Мадуро может сбежать в Москву, если США начнут полномасштабную операцию против Венесуэлы.

А тем временем в Венесуэле оказался российский генерал, который был на войне в Украине.