Российский генерал, подорвавший Каховскую ГЭС, возглавил группу в Венесуэле — разведка Украины
Российский генерал-полковник Олег Макаревич, ранее оказавшийся в центре громких скандалов и потерявший должность после провала в Херсоне, теперь командует Экваториальной оперативной группой в Венесуэле.
Об этом заявил начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов в интервью War Zone.
По данным украинской разведки, Макаревич руководит более чем 120 российскими военнослужащими, которые обучают венесуэльские силы пехотной подготовке, использованию беспилотников, действиям спецназа и ведению радиоэлектронной борьбы.Важно
Буданов подчеркнул, что российское присутствие в стране не является прямым ответом на усиление военной активности США в Карибском бассейне, но может сыграть роль в случае ухудшения отношений Вашингтона и Каракаса.
Согласно документам, представленным украинской разведкой: около 90 российских военных находятся в Каракасе, остальные — в Маракайбо, Ла-Гуайре и на острове Авес.
Кроме обучения, российская группа помогает Венесуэле в радиоэлектронной разведке и мониторинге деятельности внутренних вооруженных группировок и иностранных государств.
Буданов подтвердил, что в Венесуэле замечены российские ЗРК "Бук-М2". При этом информации о наличии систем "Панцирь" украинская разведка не имеет.
Генерал ранее был отстранен от командования группировкой "Днепр" после отступления российских сил из Херсона. Кроме того, Украина обвиняет его в распоряжении подорвать Каховскую ГЭС в июне 2023 года, что привело к масштабному наводнению.
США усиливают давление
На фоне растущей напряженности Вашингтон развернул в регионе крупные силы в рамках операции "Южное копье". В нее входят:
- авианосец "Форд";
- три корабля сопровождения;
- семь дополнительных боевых кораблей;
- авиация;
- около 15 000 военнослужащих.
Официально цель операции — противодействие наркотрафику и давление на правительство Николаса Мадуро.
Киев следит за ситуацией
Буданов отметил, что Россия не увеличивает военное присутствие в Венесуэле, несмотря на активность США, но Украина продолжает мониторинг.
"Мы собираем всю информацию о них", — сказал он.
Ранее Фокус сообщал, что в оккупированном Бердянске мужчин принудительно мобилизовали в ВС РФ. Соответствующее видео из Бердянска обнародовал украинский военнослужащий Станислав Бунятов с позывным "Осман".
Также стало известно, что мобилизованные в ВС РФ с Луганщины дезертируют под Покровском.