Российский генерал, подорвавший Каховскую ГЭС, возглавил группу в Венесуэле — разведка Украины

Российский генерал-полковник Олег Макаревич, ранее оказавшийся в центре громких скандалов и потерявший должность после провала в Херсоне, теперь командует Экваториальной оперативной группой в Венесуэле.

Об этом заявил начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов в интервью War Zone.

По данным украинской разведки, Макаревич руководит более чем 120 российскими военнослужащими, которые обучают венесуэльские силы пехотной подготовке, использованию беспилотников, действиям спецназа и ведению радиоэлектронной борьбы.

Важно

"Положить конец кровопролитию": Зеленский раскрыл первые детали переговоров в Женеве

Буданов подчеркнул, что российское присутствие в стране не является прямым ответом на усиление военной активности США в Карибском бассейне, но может сыграть роль в случае ухудшения отношений Вашингтона и Каракаса.

Согласно документам, представленным украинской разведкой: около 90 российских военных находятся в Каракасе, остальные — в Маракайбо, Ла-Гуайре и на острове Авес.

Відео дня

Кроме обучения, российская группа помогает Венесуэле в радиоэлектронной разведке и мониторинге деятельности внутренних вооруженных группировок и иностранных государств.

Генерал ранее был отстранен от командования группировкой "Днепр" Фото: Facebook ГУР

Буданов подтвердил, что в Венесуэле замечены российские ЗРК "Бук-М2". При этом информации о наличии систем "Панцирь" украинская разведка не имеет.

Генерал ранее был отстранен от командования группировкой "Днепр" после отступления российских сил из Херсона. Кроме того, Украина обвиняет его в распоряжении подорвать Каховскую ГЭС в июне 2023 года, что привело к масштабному наводнению.

США усиливают давление

На фоне растущей напряженности Вашингтон развернул в регионе крупные силы в рамках операции "Южное копье". В нее входят:

авианосец "Форд";

три корабля сопровождения;

семь дополнительных боевых кораблей;

авиация;

около 15 000 военнослужащих.

Официально цель операции — противодействие наркотрафику и давление на правительство Николаса Мадуро.

Киев следит за ситуацией

Буданов отметил, что Россия не увеличивает военное присутствие в Венесуэле, несмотря на активность США, но Украина продолжает мониторинг.

"Мы собираем всю информацию о них", — сказал он.

Ранее Фокус сообщал, что в оккупированном Бердянске мужчин принудительно мобилизовали в ВС РФ. Соответствующее видео из Бердянска обнародовал украинский военнослужащий Станислав Бунятов с позывным "Осман".

Также стало известно, что мобилизованные в ВС РФ с Луганщины дезертируют под Покровском.