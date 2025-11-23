Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолив групу у Венесуелі — розвідка України
Російський генерал-полковник Олег Макаревич, який раніше опинився в центрі гучних скандалів і втратив посаду після провалу в Херсоні, тепер командує Екваторіальною оперативною групою у Венесуелі.
Про це заявив начальник української військової розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю War Zone.
За даними української розвідки, Макаревич керує більш ніж 120 російськими військовослужбовцями, які навчають венесуельські сили піхотній підготовці, використанню безпілотників, діям спецпризначенців і веденню радіоелектронної боротьби.Важливо
Буданов підкреслив, що російська присутність у країні не є прямою відповіддю на посилення військової активності США в Карибському басейні, але може зіграти роль у разі погіршення відносин Вашингтона і Каракаса.
Згідно з документами, представленими українською розвідкою: близько 90 російських військових перебувають у Каракасі, решта — у Маракайбо, Ла-Гуайрі та на острові Авес.
Крім навчання, російська група допомагає Венесуелі в радіоелектронній розвідці та моніторингу діяльності внутрішніх збройних угруповань та іноземних держав.
Буданов підтвердив, що у Венесуелі помічені російські ЗРК "Бук-М2". При цьому інформації про наявність систем "Панцир" українська розвідка не має.
Генерал раніше був відсторонений від командування угрупованням "Дніпро" після відступу російських сил із Херсона. Крім того, Україна звинувачує його в розпорядженні підірвати Каховську ГЕС у червні 2023 року, що призвело до масштабної повені.
США посилюють тиск
На тлі зростаючої напруженості Вашингтон розгорнув у регіоні великі сили в рамках операції "Південний спис". До неї входять:
- авіаносець "Форд";
- три кораблі супроводу;
- сім додаткових бойових кораблів;
- авіація;
- близько 15 000 військовослужбовців.
Офіційно мета операції — протидія наркотрафіку і тиск на уряд Ніколаса Мадуро.
Київ стежить за ситуацією
Буданов зазначив, що Росія не збільшує військової присутності у Венесуелі, попри активність США, але Україна продовжує моніторинг.
"Ми збираємо всю інформацію про них", — сказав він.
