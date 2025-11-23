Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолив групу у Венесуелі — розвідка України

Російський генерал-полковник Олег Макаревич, який раніше опинився в центрі гучних скандалів і втратив посаду після провалу в Херсоні, тепер командує Екваторіальною оперативною групою у Венесуелі.

Про це заявив начальник української військової розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю War Zone.

За даними української розвідки, Макаревич керує більш ніж 120 російськими військовослужбовцями, які навчають венесуельські сили піхотній підготовці, використанню безпілотників, діям спецпризначенців і веденню радіоелектронної боротьби.

Важливо

"Покласти край кровопролиттю": Зеленський розкрив перші деталі переговорів у Женеві

Буданов підкреслив, що російська присутність у країні не є прямою відповіддю на посилення військової активності США в Карибському басейні, але може зіграти роль у разі погіршення відносин Вашингтона і Каракаса.

Згідно з документами, представленими українською розвідкою: близько 90 російських військових перебувають у Каракасі, решта — у Маракайбо, Ла-Гуайрі та на острові Авес.

Відео дня

Крім навчання, російська група допомагає Венесуелі в радіоелектронній розвідці та моніторингу діяльності внутрішніх збройних угруповань та іноземних держав.

Генерал раніше був відсторонений від командування угрупованням "Дніпро" Фото: Facebook ГУР

Буданов підтвердив, що у Венесуелі помічені російські ЗРК "Бук-М2". При цьому інформації про наявність систем "Панцир" українська розвідка не має.

Генерал раніше був відсторонений від командування угрупованням "Дніпро" після відступу російських сил із Херсона. Крім того, Україна звинувачує його в розпорядженні підірвати Каховську ГЕС у червні 2023 року, що призвело до масштабної повені.

США посилюють тиск

На тлі зростаючої напруженості Вашингтон розгорнув у регіоні великі сили в рамках операції "Південний спис". До неї входять:

авіаносець "Форд";

три кораблі супроводу;

сім додаткових бойових кораблів;

авіація;

близько 15 000 військовослужбовців.

Офіційно мета операції — протидія наркотрафіку і тиск на уряд Ніколаса Мадуро.

Київ стежить за ситуацією

Буданов зазначив, що Росія не збільшує військової присутності у Венесуелі, попри активність США, але Україна продовжує моніторинг.

"Ми збираємо всю інформацію про них", — сказав він.

Раніше Фокус повідомляв, що в окупованому Бердянську чоловіків примусово мобілізували до ЗС РФ. Відповідне відео з Бердянська оприлюднив український військовослужбовець Станіслав Бунятов з позивним "Осман".

Також стало відомо, що мобілізовані до ЗС РФ з Луганщини дезертирують під Покровськом.