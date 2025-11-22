"Идут воевать против украинцев": в оккупированном Бердянске мужчин принудительно мобилизовали в ВС РФ (видео)

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области местных жителей, которые являются украинцами, принудительно мобилизовали в ряды ВС РФ, чтобы они воевали против Украины.

Соответствующее видео из Бердянска обнародовал украинский военнослужащий Станислав Бунятов с позывным "Осман".

"Призыв в Бердянске. Украинцы едут воевать против украинцев", — говорится в подписи к видео.

На кадрах видно, как более десятка мужчин с пакетами в руках выходят, вероятно, из местного военкомата и организованно садятся в автобус. Все это происходит под наблюдением людей в военной форме и кортежа из полиции.

Отметим, что в начале ноября Центр национального сопротивления сообщал о том, что в Запорожской области, оккупационные "военкоматы" уже получили указания из Москвы по подготовке списков "годных к службе" мужчин в возрасте от 18 до 50 лет.

"Особое внимание уделяется работникам коммунальных служб, охранникам, строителям — то есть тем, кого можно быстро отправить на "вторую линию" без подготовки", — отмечали в ЦНС.

Напомним, 18 ноября "Суспільне" сообщило о том, что Россия принудительно мобилизовала почти 47 тысяч украинцев с ВОТ.

Фокус также писал о том, что мобилизованные в ВС РФ с Луганщины дезертируют под Покровском.