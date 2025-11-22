"Йдуть воювати проти українців": в окупованому Бердянську чоловіків примусово мобілізували до ЗС РФ (відео)

У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області місцевих мешканців, які є українцями, примусово мобілізували до лав ЗС РФ, щоб вони воювали проти України.

Відповідне відео з Бердянська оприлюднив український військовослужбовець Станіслав Бунятов з позивним "Осман".

"Призов в Бердянську. Українці їдуть воювати проти українців", — йдеться у підписі до відео.

На кадрах видно, як понад десяток чоловіків з пакетами в руках виходять, ймовірно, з місцевого військкомату та організовано сідають до автобуса. Все це відбувається під наглядом людей у військовій формі та кортежу з поліції.

Зазначимо, що на початку листопада Центр національного спротиву повідомляв про те, що у Запорізькій області, окупаційні "військкомати" вже отримали вказівки з Москви щодо підготовки списків "придатних до служби" чоловіків віком від 18 до 50 років.

Відео дня

"Особливу увагу приділяють працівникам комунальних служб, охоронцям, будівельникам — тобто тим, кого можна швидко відправити на "другу лінію" без підготовки", — наголошували в ЦНС.

Нагадаємо, 18 листопада "Суспільне" повідомило про те, що Росія примусово мобілізувала майже 47 тисяч українців з ТОТ.

Фокус також писав про те, що мобілізовані до ЗС РФ з Луганщини дезертирують під Покровськом.