Війна близько: Трамп закрив повітряний простір над Венесуелою

Ніколас Мадуро і Дональд Трамп провели телефонну розмову минулого тижня, але, схоже, згоди вони не дійшли.

Президент США Дональд Трамп заявив у суботу, 29 листопада, що повітряний простір над Венесуелою і навколо неї буде повністю закрито. У повідомленні на сайті Truth Social Трамп написав: "Шановні авіакомпанії, пілоти, наркоторговці та торговці людьми, просимо вас врахувати, що повітряний простір над Венесуелою та навколо неї має бути закритий повністю".

Минулого тижня авіаційний регулятор США (FAA) попередив великі авіакомпанії про "потенційно небезпечну ситуацію" під час польотів над Венесуелою через "погіршення ситуації з безпекою та посилення військової активності в країні або навколо неї".

Ніколас Мадуро нібито поговорив із Трампом Фото: NicolasMaduroMoros/Telegram

А 27 листопада Венесуела анулювала права на польоти у шести великих міжнародних авіакомпаній, які призупинили польоти в країну після попередження Федерального управління цивільної авіації США: Iberia, TAP, Avianca, Latam, Colombia, Turkish Airlines і Gol.

Відео дня

У заяві Каракаса йдеться про те, що перевізники "приєдналися до дій державного тероризму, підтримуваного Сполученими Штатами", "в односторонньому порядку" припинивши комерційні польоти.

Каракас заявив, що FAA не має юрисдикції над його повітряним простором.

Американські військові вже кілька місяців спрямовують свої сили до Карибського басейну на тлі погіршення відносин із Венесуелою, щоб боротися з тим, що вони уявляють як роль президента Ніколаса Мадуро в постачанні нелегальних наркотиків, які вбивають американців.

Мадуро відкинув звинувачення і заявив, що президент США Дональд Трамп прагне його усунути від влади.

За даними New York Times, Трамп і Мадуро провели бесіду минулого тижня.

Лідери обговорили зустріч у США, хоча наразі зустріч не запланована. Адміністрація Трампа назвала Мадуро нелегітимним лідером, який очолює наркоторгову організацію, відому як "Картель де лос Солес". Каракас це звинувачення заперечує. Багато незалежних експертів стверджують, що, хоча наркокорупція в уряді Венесуели є серйозною проблемою, доказів існування організованої групи чиновників, яку можна було б традиційно назвати картелем, мало.

З початку вересня уряд США бомбардує ймовірні наркосуди, що перевозять наркотики з Венесуели та інших країн Латинської Америки. Цю практику демократи, науковці та експерти з прав людини називають позасудовими стратами.

Дональд Трамп збирається воювати у Венесуелі Фото: hk01.com

У четвер Трамп повторив свої попередні погрози почати бомбардування наземних цілей.

"Із землею все простіше, але це почнеться дуже скоро", — заявив Трамп журналістам.

Ні Білий дім, ні міністерство комунікацій Венесуели, яке обробляє всі запити преси від імені уряду, не відреагували на прохання прокоментувати ситуацію.

Чиновники Білого дому заявили, що Трамп не вважає військові та дипломатичні шляхи взаємовиключними у Венесуелі.

28 листопада ЗМІ повідомили, що американські військові навмисно вбили тих, хто вижив після бомбардування судна, яке нібито перевозило наркотики недалеко від Тринідаду під час так званого "подвійного удару", після того, як глава Пентагону Піт Хегсет віддав директиву "вбити всіх".

Пентагон назвав статтю такою, що вводить в оману.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Ніколас Мадуро може втекти до Москви, якщо США почнуть повномасштабну операцію проти Венесуели.

А тим часом у Венесуелі опинився російський генерал, який був на війні в Україні.