"Попередження для Путіна": Трамп репостом натякнув, що тисне на Кремль через Венесуелу

Президент США Дональд Трамп репостнув статтю колумніста Fox News Девіда Маркуса, в якій автор припускає, що діями та ультиматумами для Венесуели президент США тисне на президента РФ Володимира Путіна.

Саму статтю, яку американський лідер поширив у своїй соцмережі Truth Social, Трамп ніяк не прокоментував.

Репост Трампа Фото: Скриншот

У самій статті зазначається, що закриття повітряного простору над Венесуелою, а також надання лідеру цієї держави Ніколасу Мадуро тижня для того, щоб покинути країну — це сигнали для Путіна.

"Агресія Трампа щодо Венесуели — попередження для Путіна. Союзницькі держави Росії падають одна за одною, оскільки Трамп посилює тиск на Москву через війну в Україні", — йдеться у статті.

За словами Маркуса, Трамп раз за разом доводить, що проти американської могутності Путін не може захистити своїх друзів-диктаторів в інших країнах.

"Кремль робитиме щедрі заяви на підтримку, але надаватиме мінімальну підтримку, коли виникають реальні загрози для його клієнтів. Утримання Мадуро при владі є для Москви надто складним завданням, якщо президент Трамп буде наполягати на цьому питанні", — наводить колумніст слова старшого наукового співробітника Фонду захисту демократій Пітера Дорана.

Автор матеріалу підкреслює, що перемога Трампа над Мадуро може допомогти припинити війну в Україні. Нібито таким чином Трамп поступово підриває авторитет союзників Путіна по всьому світу.

"Трамп розуміє глобальну шахову дошку. Він знає, що, хоча прямий конфлікт з Росією може призвести до глобальної війни, вибивання з гри недобросовісних держав-клієнтів Кремля по краях є справедливою грою і чинить тиск на центр цієї дошки. (…) Якщо диктатор залишатиметься вірним своїй фантазії про повернення всієї України для відновлення СРСР, він ризикує тим, що Сполучені Штати підірвуть авторитет його союзників та клієнтів по всьому світу", — наголосив Девід Маркус у статті, яку поширив Трамп.

Зазначимо, що зазвичай Трамп репостить лише ті матеріали, з якими сам погоджується або схвалює.

Нагадаємо, Трамп дав лідеру Венесуели тиждень, щоб покинути країну разом із сім'єю.

Наприкінці листопада Трамп закрив повітряний простір над Венесуелою.