Трамп дал лидеру Венесуэлы неделю, чтобы покинуть страну вместе с семьей: в Reuters узнали, что происходит

Президент США Дональд Трамп дал лидеру Венесуэлы Николасу Мадуро всего неделю на то, чтобы тот покинул страну вместе со своей семьей, самостоятельно выбрав "место назначения".

Во время короткого разговора между лидерами, который состоялся 21 ноября, Трамп отверг ряд просьб венесуэльского президента и выдвинул жесткое условие относительно возможностей Мадуро безопасно выехать за пределы государства. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с разговором.

Как пишет медиа, венесуэльский лидер "исчерпал все возможности уйти в отставку и покинуть страну под гарантией безопасного выезда со стороны США" после этой беседы, о чем утверждают четыре источника.

Мадуро хотел "полной юридической амнистии"

В ходе разговора Мадуро заявил Трампу, что готов покинуть Венесуэлу только при условии, что ему и членам его семьи объявят полную юридическую амнистию, включая отмену всех санкций, наложенных США. Также Мадуро требовал прекращения рассмотрения дела, которое прорабатывает Международный уголовный суд. Кроме этого, президент Венесуэлы добивался от Трампа снятия санкций с более 100 чиновников страны. В перечень попали те, кого в США обвиняют в нарушении прав человека или наркоторговле.

Відео дня

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес получила просьбу от Мадуро сформировать временное правительство перед новыми выборами, утверждают источники.

По итогам разговора между политиками, который занял около 15 минут, Трамп отклонил большинство просьб Мадуро. Однако высказал при этом ему предупреждение: у Мадуро неделя на то, чтобы уехать из Венесуэлы вместе с семьей.

Неделя действия этого ультиматума уже прошла, пишет агентство, еще в пятницу, 28 ноября. Это и побудило Дональда Трампа объявить о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой. Тогда американский лидер написал на своей странице в Truth Social, обратившись к авиакомпаниям, с объявлением о закрытом пространстве над страной и вблизи нее.

Сейчас администрация Мадуро пригласила организовать еще один разговор с Трампом. Неизвестно, состоится ли он, однако один из источников в Вашингтоне предполагает, что Мадуро, вероятно, дадут пойти по пути переговоров.

Напомним, 17 ноября в Politico сообщали, что Мадуро может сбежать в Москву, если начнется война с Америкой.

В конце октября в The Washington Post информировало, что Мадуро направил Кремлю запрос относительно ракет и радаров.