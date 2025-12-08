"Действительно опасно": Трамп принимает решение по Украине без экспертизы специалистов, — Politico

Президент США Дональд Трамп принимает решения по внешней политике, в том числе и по российско-украинской войне, без надлежащей экспертизы профессионалов и опираясь исключительно на мнение очень узкого круга приближенных к нему людей.

Несогласованность действий каждого из этих приближенных людей приводит к хаотичности во внешней политике США, пишет Politico со ссылкой на информированные источники.

В этот "внутренний круг" входят:

спецпосланник Стив Уиткофф, с которым Трамп дружит несколько десятилетий;

государственный секретарь США Марко Рубио;

вице-президент Джей Ди Вэнс;

министр обороны Пит Хегсет, который до этого никогда не занимал важных государственных должностей;

а также зять и бизнесмен Трампа — Джаред Кушнер.

Отмечается, что именно Уиткофф и Кушнер, которых Трамп считает своими лучшими составителями соглашений, вместе работали над разработкой "мирного плана" для Украины и России, который состоял из 28 пунктов.

По данным источников издания, Трамп собирает этот узкий круг приближенных по собственной прихоти, а сами встречи происходят на ситуационной основе без всякой регулярности. Решения принимаются быстро и главным, конечно, является мнение Трампа.

"Трамп хочет мирных соглашений и заслуг. Детали его меньше волнуют", — рассказал журналистам один бывший чиновник администрации.

Авторы материала подчеркнули, что одной из проблем того, что внешней политикой США занимаются друзья президента, а не государственный аппарат, является хаотичность и несогласованность действий каждого из этих друзей.

"Действительно опасно, когда несколько человек независимо ведут переговоры", — отметил бывший советник государственного секретаря США в администрации Джорджа Буша Ричард Хаасс,

В частности, по войне в Украине в течение последних нескольких месяцев существовало несколько параллельных переговорных треков: с россиянами говорил Уиткофф и с недавних пор Кушнер, с украинцами — Кит Келлог, с европейцами — Рубио и в меньшей степени Вэнс.

"Гораздо лучше, когда один человек знает обо всем, что говорится всем, определяет, что говорить всем, и руководит компромиссами. Когда на кухне слишком много поваров, невозможно гарантировать, что то, что говорится Украине, то, что говорится Европе, и то, что говорится России, будет согласовано между собой", — пояснил Хаасс.

Как отмечает Politico, в этом году команда Трампа существенно сократила бюрократический аппарат, в том числе и некоторые комитеты Совета национальной безопасности — важного государственного органа, с которым обычно советуются президенты США при принятии решений. Это, а также недоверие Трампа к государственным институтам в целом, создали ситуацию, когда президент принимает решения без консультации с профильными специалистами.

"Идея о том, что Украина никогда не примет план из 28 пунктов, — это то, что эксперты будут знать сразу. Но им все равно, поскольку они просто хотят заставить Украину это проглотить", — подчеркнул бывший чиновник Совета нацбезопасности.

Напомним, 7 декабря сын Трампа заявил, что президент США может "покинуть Украину", если та не заключит мир с РФ.

Фокус также писал о том, что Трамп репостом намекнул, что давит на Кремль из-за Венесуэлы.