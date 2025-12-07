Трамп может "покинуть Украину", если та не заключит мир с РФ, — сын Трампа

Дональд Трамп-младший заявил о том, что его отец, президент США, может "покинуть Украину", если та не согласится на заключение мира с Россией.

Он заявил, что взяточничество в Киеве и Москве разжигает войну, а его отец и он стремятся завершить войну. Об этом Трамп-младший сказал, выступая на Дохийском форуме, где собрались правительственные чиновники и другие международные игроки, пишет Politico.

Трамп-младший обвинил Украину в коррупции в официальных кругах, отметив, что от этого страдает вся страна.

В частности, он раскритиковал Владимира Зеленского. В частности, Politico напомнило о скандале с отставкой Ермака, хотя напрямую сын президента США об этом скандале не упоминал.

"Из-за войны и потому, что он один из самых выдающихся маркетологов всех времен, Зеленский стал практически божеством, особенно для левых, для которых он не мог сделать ничего плохого, был безупречен", — сказал Трамп-младший.

Відео дня

Кроме того он ответил, что Дональд Трамп может перестать прилагать усилия для завершения войны в Украине. Впрочем он не знает, сделает ли он это.

"Что хорошо в моем отце, и что уникально в нем, так это то, что ты не знаешь, что он собирается сделать. Тот факт, что он непредсказуем... заставляет всех действовать интеллектуально честно... Мы хотим мира. Мы хотим остановить смерть", — добавил он.

Новый срок Дональда Трампа

У сына действующего американского президента спросили и о том, будет ли баллотироваться его отец на пост президента США снова, несмотря на то, что конституция США запрещает это делать. Сын Трампа на дал четкого ответа.

В то же время он отметил, что нежелание Трампа убрать это ограничение может быть определенным "троллингом".

"Смешно наблюдать, как головы левых взрываются каждый раз, когда он поднимает эту тему", — сказал он.

Напомним, что 6 декабря Владимир Зеленский провел двухчасовой разговор с советниками американского президента Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Стороны обсуждали территорию и гарантии безопасности, а эти переговоры в СМИ назвали "очень тяжелыми".

При этом 7 декабря Дональд Трамп репостнул статью колумниста Fox News Дэвида Маркуса, в которой автор предполагает, что действиями и ультиматумами для Венесуэлы президент США давит на президента РФ Владимира Путина. Автор материала предполагает, что победа Трампа над Мадуро может помочь прекратить войну в Украине.