Дональд Трамп-молодший заявив про те, що його батько, президент США, може "покинути Україну", якщо та не погодиться на укладання миру з Росією.

Він заявив, що хабарництво в Києві та Москві розпалює війну, а його батько та він прагнуть завершити війну. Про це Трамп-молодший сказав, виступаючи на Дохійському форумі, де зібралися урядові чиновники та інші міжнародні гравці, пише Politico.

Трамп-молодший звинуватив Україну в корупції в офіційних колах, зазначивши, що від цього страждає вся країна.

Зокрема, він розкритикував Володимира Зеленського. Зокрема, Politico нагадало про скандал з відставкою Єрмака, хоча напряму син президента США про цей скандал не згадував.

"Через війну і тому, що він один із найвидатніших маркетологів усіх часів, Зеленський став практично божеством, особливо для лівих, для яких він не міг зробити нічого поганого, був бездоганний", — сказав Трамп-молодший.

Крім того він відповів, що Дональд Трамп може перестати докладати зусиль для завершення війни в Україні. Утім він не знає, чи зробить він це.

"Що добре в моєму батькові, і що унікально в ньому, так це те, що ти не знаєш, що він збирається зробити. Той факт, що він непередбачуваний… змушує всіх діяти інтелектуально чесно… Ми хочемо миру. Ми хочемо зупинити смерть", — додав він.

Новий термін Дональда Трампа

У сина чинного американського президента запитали і про те, чи балотуватиметься його батько на посаду президента США знову, пори те, що конституція США забороняє це робити. Син Трампа на дав чіткої відповіді.

Водночас він зазначив, що небажання Трампа прибрати це обмеження може бути певним "тролінгом".

"Смішно спостерігати, як голови лівих вибухають щоразу, коли він піднімає цю тему", — сказав він.

Нагадаємо, що 6 грудня Володимир Зеленський провів двогодинну розмову з радниками американського президента Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Сторони обговорювали територію і гарантії безпеки, а ці перемовини в ЗМІ назвали "дуже важкими".

При цьому 7 грудня Дональд Трамп репостнув статтю колумніста Fox News Девіда Маркуса, в якій автор припускає, що діями та ультиматумами для Венесуели президент США тисне на президента РФ Володимира Путіна. Автор матеріалу припускає, що перемога Трампа над Мадуро може допомогти припинити війну в Україні.