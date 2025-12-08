"Дійсно небезпечно": Трамп ухвалює рішення щодо України без експертизи фахівців, — Politico

Президент США Дональд Трамп ухвалює рішення щодо зовнішньої політики, в тому числі й щодо російсько-української війни, без належної експертизи професіоналів та спираючись виключно на думку дуже вузького кола наближених до нього людей.

Неузгодженість дій кожного з цих наближених людей призводить до хаотичності у зовнішній політиці США, пише Politico з посиланням на поінформовані джерела.

До цього "внутрішнього кола" входять:

спецпосланець Стів Віткофф, з яким Трамп товаришує кілька десятиліть;

державний секретар США Марко Рубіо;

віцепрезидент Джей Ді Венс;

міністр оборони Піт Хегсет, який до цього ніколи не займав важливих державних посад;

а також зять і бізнесмен Трампа — Джаред Кушнер.

Зазначається, що саме Віткофф і Кушнер, яких Трамп вважає своїми найкращими укладачами угод, разом працювали над розробкою "мирного плану" для України та Росії, що складався з 28 пунктів.

За даними джерел видання, Трамп збирає це вузьке коло наближених за власною примхою, а самі зустрічі відбуваються на ситуаційній основі без жодної регулярності. Рішення ухвалюються швидко і головною, звісно, є думка Трампа.

"Трамп хоче мирних угод і заслуг. Деталі його менше хвилюють", — розповів журналістам один колишній чиновник адміністрації.

Автори матеріалу підкреслили, що однією з проблем того, що зовнішньою політикою США займаються друзі президента, а не державний апарат, є хаотичність та неузгодженість дій кожного з цих друзів.

"Дійсно небезпечно, коли кілька людей незалежно ведуть переговори", — зазначив колишній радник державного секретаря США в адміністрації Джорджа Буша Річард Хаасс,

Зокрема щодо війни в Україні протягом останніх кількох місяців існувало кілька паралельних переговорних треків: з росіянами говорив Віткофф і віднедавна Кушнер, з українцями — Кіт Келлог, з європейцями — Рубіо і меншою мірою Венс.

"Набагато краще, коли одна людина знає про все, що говориться всім, визначає, що говорити всім, і керує компромісами. Коли на кухні занадто багато кухарів, неможливо гарантувати, що те, що говориться Україні, те, що говориться Європі, і те, що говориться Росії, буде узгоджено між собою", — пояснив Хаасс.

Як зазначає Politico, цього року команда Трампа істотно скоротила бюрократичний апарат, зокрема і деякі комітети Ради національної безпеки — важливого державного органу, з яким зазвичай радяться президенти США при ухваленні рішень. Це, а також недовіра Трампа до державних інституцій загалом, створили ситуацію, коли президент ухвалює рішення без консультації з профільними фахівцями.

"Ідея про те, що Україна ніколи не прийме план із 28 пунктів, — це те, що експерти знатимуть одразу. Але їм байдуже, оскільки вони просто хочуть змусити Україну це проковтнути", — наголосив колишній чиновник Ради нацбезпеки.

