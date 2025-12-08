"Я трохи розчарований": РФ погодилась на мирний план США, а Зеленський не читав, — Трамп (відео)

Москва нібито погодилась на американську мирну пропозицію щодо врегулювання російсько-української війни, проте президент України Володимир Зеленський ще досі не прочитав її.

Натомість "команді" Володимира Зеленського цей "мирний план" сподобався, заявив президент США Дональд Трамп під час спілкування з пресою.

"Ми розмовляли з президентом Путіним і з українськими лідерами, зокрема з президентом Зеленським. І мушу сказати, що я трохи розчарований тим, що президент Зеленський ще не прочитав пропозицію", — сказав Трамп.

Він підкреслив, що це відбулось кілька годин тому та що нібито люди Володимира Зеленського "схвалили" цю пропозицію, а сам український президент — ні. Трамп Не уточнив про кого саме з "людей" Зеленського йдеться.

"Росія з цим згодна. Росія, думаю, хотіла б отримати всю країну, якщо так подумати. Але Росія, як я вважаю, згодна з цим (з мирним планом – ред.). Але я не впевнений, що Зеленський із цим згоден. Його команда це підтримує, а він цього не читав", — наголосив Трамп.

Нагадаємо, 7 грудня видання Politico оприлюднило матеріал, в якому йдеться про те, що Трамп ухвалює рішення щодо України без експертизи фахівців.

Фокус також писав про те, що Трамп репостом натякнув, що тисне на Кремль через Венесуелу.