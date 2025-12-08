Переговоры зашли в тупик: какое требование США от Украины является ключевым, — Politico

Вопрос территорий стал ключевой темой, по которой не могут достичь договоренности во время украинско-американских переговоров.

Штаты пытаются заставить Украину то, чего требует Россия, — оставить всю территорию Донецкой и Луганской областей. Об этом говорится в материале Politico "Чего США хотят от Украины: оставить Донбасс... так или иначе".

Один из европейских чиновников заявил, что позиция США проста: Россия требует от Украины отказаться от территории, а американцы лишь думают, как достичь выполнения этого условия.

"Американцы настаивают на том, что Украина должна оставить Донбасс... так или иначе", — заявил чиновник.

Зато Украина настаивает, что любое мирное соглашение должно предусматривать замораживание войны на нынешней линии фронта.

Европейские чиновники продолжают, что именно такой вариант является наиболее реалистичным. Впрочем россияне и в дальнейшем хотят, чтобы Киев отказался от своих территорий.

При этом Дональд Трамп снова заметно разочарован действиями украинского правительства.

"Россия, я думаю, хотела бы получить всю страну, если подумать. Но Россия, я считаю, соглашается с этим (планом США — ред.), но я не уверен, что Зеленский согласован. Его народу это нравится, но он даже не читал план", — заявил Трамп на красной дорожке на церемонии награждения в Кеннеди-центре в Вашингтоне в воскресенье.

Зеленский пока не комментировал эти заявления Трампа. Зато он заявил, что договоренности по территориальному вопросу в переговорах с США пока нет.

Официальный Киев пытается донести до США, что выход из Донетчины и передача Путину территорий, которые он не смог оккупировать за 11 лет войны, лишь подтолкнут его к тому, чтобы взять больше.

Зеленский также испытывает давление из-за скорости, с которой американцы хотят действовать.

"Возможно, Трамп также хочет, чтобы это произошло быстро, поэтому его команда вынуждена объяснять ему, что это не они виноваты в том, что мирные переговоры не происходят так быстро, как он хотел", — сказал европейский чиновник.

В августе Зеленский заявил, что России понадобится около четырех лет, чтобы полностью оккупировать Донбасс.

"Поэтому важно, как будет вести себя Америка, как посредник, или будет склоняться к россиянам?" — сказал европейский чиновник, добавив, что Украина также ждет разъяснения относительно того, какие гарантии безопасности готовы предоставить США.

Напомним, ранее стало известно, что Путин согласится подписать "мирное соглашение" только после того, как Украина согласится с территориальными требованиями Кремля. При этом США требуют от Украины максимально быстрого завершения войны и давят, чтобы добиться своего.

Кроме того, в СМИ объяснили, что Зеленский еще не ознакомился с новыми поправками к мирному плану Трампа, которые рассматривали в США, поскольку обсуждать этот вопрос с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Рустемом Умеровым по телефону не стал из-за риска прослушивания.