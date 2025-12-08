Чому США вимагають від України "територіальних поступок" і яка головна умова Путіна, — ЗМІ

Президент Російської Федерації Володимир Путін погодиться підписати "мирну угоду" лише після того, як Україна погодиться з територіальними вимогами Кремля, написало західне медіа. Вашингтон підганяє Київ до швидкого розв'язання проблем, після чого, як сподіваються американці, війна завершиться. Які з 28 первісних пунктів "мирного плану" ключові для РФ?

Позиція президента США Дональда Трампа дуже перегукується з ідеями Володимира Путіна, написало медіа The Guardian. Поспіх пов'язаний з потребою швидко укласти "мирну угоду" попри спротив українців. Тим часом Київ говорить, що потрібно все обміркувати. Відповідь, ймовірно, сформулюють у Лондоні під час зустрічі лідерів чотирьох країн Європи — України, Британії, Франції та Німеччини.

Медіа посилається на інформацію агентства AFP, яке поспілкувалось з неназваним співрозмовником — українським посадовцем. Зі слів джерела, США вимагають від України максимально швидкого завершення війни і тиснуть, щоб добитись свого. При цьому стійка та незмінна позиція президента РФ Володимира Путіна: в угоді обов'язково має іти мова про території. Щоб очільник Кремля підписав угоду, Вашингтон "шукає варіанти", щоб Київ погодився на вимоги Москви.

"Американці тиснуть, типу "швидше, швидше, швидше", — навело медіа слова анонімного співрозмовника AFP.

Україна тим часом не поспішає іти на зустріч вимогам РФ, ідеться у статті. Київ не погодиться, поки "не узгодиться деталі", написало медіа.

Мирний план — деталі переговорів США, РФ та України

Зазначимо, Фокус писав про 28 пунктів "мирного плану", яку з'явились у західних медіа наприкінці листопада 2025 року. Згідно з даними Axios, РФ вимагала, щоб українська армія відійшла з поки не окупованих частин Донецької області та визнала окуповані росіянами території. У проєкті плану були інші вимоги до України: зменшення армії, відмова від НАТО та інших оборонних союзів, відсутність гарантій безпеки та відсутність військ західних країн. Тим часом РФ припинить вогонь по лінії зіткнення та пообіцяє не нападати на Україну та Європу, ішлося в документі.

3 грудня у Москві відбулась зустріч Путіна з представниками США. Медіа написали, що мирний план розбили на чотири частини, а РФ не відмовилась від територіальних вимог.

Після оприлюднення пунктів "мирного плану" Путін зробив дві політичні заяви. У одній заяві очільник Кремля попередив Європу, що готовий з нею воювати, якщо європейці зненацька "нападуть" на росіян. У другій ішлося про Україну: російський президент повідомив, що претендує і на Донбас, і на так звану "Новоросію".

Нагадуємо, 8 грудня президент США Дональд Трамп критично висловився щодо українського президента, який не узгодив "мирний план РФ".