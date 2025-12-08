Це вирішальні дні: Макрон висловився щодо мирного плану і "карт України"(відео)

У Лондоні відбулась зустріч президента України Володимира Зеленського з трьома лідерами європейських країн щодо мирного плану, який запропонували Сполучені Штами Америки спільно з Російською Федерацією. Президент Франції Емманюель Макрон зауважив, що 8 грудня, за його очікуваннями, — "вирішальний день".

Зеленський, окрім Макрона, спілкуватиметься з федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем та прем'єром Британії Кіром Стармером. Перші заяви перед зустріччю транслювало онлайн агентство Reuters. Макрон, Мерц та Зеленський висловили свої очікування щодо умов, яких вдалось досягнути у США після зустрічі секретаря РНБО Рустема Умєрова з представниками президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.

Як зауважило Reuters, Макрон також заяви про "вирішальний час" щодо російсько-української війни. Крім того, медіа уточнило, що нарада чотирьох лідерів організували "поспіхом". Політик сказав, що у РФ з'явились проблеми з економікою після запровадження санкцій США та Європи. Крім того, французький президент уточнив, що ідеться і про безпеку України, і про колективну безпеку європейських країн. Мерц висловився аналогічно: говорив про готовність підтримувати Україну і про те, що очікують деталі пропозицій, які надійшли від США та РФ.

"Я думаю, що у нас багато карт у руках — фінансування та постачання обладнання та навчальних програм Україні. Головне питання полягає в зближенні наших спільних позицій, європейців та українців, і США, щоб завершити ці мирні переговори та відновити новий етап у найкращих можливих умовах для України, для європейців та для нашої колективної безпеки", — заявив Макрон.

За кілька хвилин після початку наради політиків на Даунінг-стріт зустріч раптово завершилась, повідомило Sky News. З будівлі вийшли Макрон та Мерц: коментарів для медіа не було.

Мирний план — що відомо про зустріч у Лондоні

Зазначимо, зранку 8 грудня президент Зеленський прибув до Лондона з наміром розповісти партнерам України про хід мирних переговорів США та РФ щодо мирного плану. Кількома годинами раніше з'явився коментар президента США Дональда Трампа, який зауважив, що український глава держави начебто навіть не читав мирного плану і не знає його зміст.

Тим часом у Кремлі відреагували на хід мирних переговорів. Як заявив речник Путіна Дмитро Пєсков, Москва готова до стратегічної співпраці з РФ, якщо зникне "подразнювач".

Нагадуємо, західні медіа навело слова українського чиновника, який повідомив, яка ключова вимога мирного плану РФ, без якої його не підпише президента Путін.