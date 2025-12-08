Усунути "подразнювач": як Кремль оцінив мирні переговори з Україною і стратегію безпеки США

Російська Федерація очікує отримати звіт про консультації між Сполученими Штатами Америки та Україною про підсумки обговорення "мирного плану", заявили у Кремлі. Крім того, Москва сподівається відновити стратегічні відносини з Вашингтоном, коли зникне "подразнювач". Які деталі про хід переговорів озвучили у РФ та що думають про нові стратегічні підходи США?

Кремль поки не знає, які є розбіжності між США та Україною щодо мирного плану РФ, заявив речник російського президента Дмитро Пєсков у коментарі росЗМІ. Як написали в Telegram-каналі ТАСС, росіяни підтримують думку, що подальші переговори "вимагають тиші". Ще одне питання, якого торкнувся Пєсков, стосувалось нової оборонної стратегії США: ідеї нинішнього очільника Білого дому Кремлю "імпонують", але не ясно, як надовго збережеться така позиція.

Фрагмент виступу Пєскова опублікувало росЗМІ "РИА Новости". Згідно з очікуваннями Кремля, представники США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера мали донести позицію Москви до українських перемовників, але росіяни поки не знають, які є "розбіжності". Серед іншого, представник російського президента ще раз наголосив, що "зараз сторони таки більше розуміють, що працювати треба в тиші". Як пояснив Пєсков, переговори "не можуть вестись абсолютно публічно, це не конструктивно, і головне, що це не дає досягти результатів".

Ще один коментар стосувався стратегії національної безпеки США, яку опублікували 5 грудня. З'ясувалось, що вона сподобалась росіянам, але вони не впевнені, чи вона збережеться при наступному американському президенті.

Мирний план США та РФ — деталі

Зазначимо, 5 грудня у Маямі відбулась зустріч Віткоффа та Пєскова з представниками України, секретарем РНБО Рустемом Умєровим та начальником Генштабу ЗСУ Андрієм Гнатовим, щодо мирного плану США та РФ. Головна тема зустрічі — презентація домовленостей між Москвою та Вашингтоном, які сформувались після наради американців з президентом РФ Володимиром Путіним. Про підсумки московської зустрічі офіційних даних немає: відомо, що первісний план США та РФ з 28 пунктів розбили на чотири частини.

Напередодні зустрічі у Москві з'явився виступ Володимира Путіна. Російський президент вкотре заявив, що не зупиниться, поки не окупує всю Донецьку область, і додав, що претендує також на південні регіони України, які він назвав "Новоросією".

Нагадуємо, 8 грудня президент Дональд Трамп висловився щодо мирного плану, який, на його думку, ще не прочитав президент Зеленський. Тим часом медіа розповіли, що до Зеленського летить Умєров, який має розповісти усі деталі переговорів.